«إس آند بي»: وضع دبي إطاراً قانونياً دولياً للتمويل الإسلامي تطور إيجابي

المصدر: (دبي - البيان)

أكدت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن عزوف المستثمرين عن المخاطر ينحسر، ويرجع ذلك للعديد من العوامل من بينها قوة السيولة العالمية.

مشيرة إلى أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية قام مُصْدرون من ذوي المستوى الجيد للجودة الائتمانية باللجوء للأسواق إما من خلال إعادة إصدار الصكوك أو من خلال الاستفادة من البرامج القائمة، أما الإصدارات الجديدة فلا تزال محدودة. وبالرغم من نظرة التفاؤل في السوق، إلا أن إجمالي حجم الإصدارات المتوقع للعام 2020 سيظل أقل من العام 2019 مع تمسك الشركات بالنقد المتوفر لديها، وخفضهم للنفقات الرأسمالية، واستخدامهم للتمويل المصرفي.

وذكرت الوكالة أن أحد التطورات الإيجابية المتعلقة بسوق الصكوك قيام مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بالإعلان مؤخراً بأنه سيعمل مع شركاء للوصول إلى وضع إطار قانوني دولي للتمويل الإسلامي. وهذه الخطوة إيجابية وتحتاج إلى توضيح نطاق ومدة المشروع ومدى استعداد السلطات في الدول الإسلامية للمشاركة.

وتراجع إصدار الصكوك 27% في النصف الأول من العام الحالي لكن الوكالة ترجح أن يصل الإجمالي إلى 100 مليار دولار للعام 2020، أقل بنحو 40% عن 2019. ومن المحتمل إصدار بعض الصكوك خلال الشهور الستة المقبلة لمعالجة القضايا الاجتماعية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز