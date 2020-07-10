26 ملياراً مكاسب الأسهم المحلية في 5 جلسات

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

أضافت الأسواق المحلية مكاسب سوقية تربو على 26 ملياراً في تداولات الأسبوع الماضي مدعومة بشكل كبير من صعود سوق دبي المالي إلى جانب الارتفاع القوي لسهم «طاقة» بمكاسب قاربت 25 مليار درهم أو 29% لأعلى مستوياته منذ فبراير 2019، بدعم إتمام دمج الشركة لمعظم أصول مؤسسة أبوظبي للطاقة لتصبح واحدة من كبرى شركات المرافق في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

واتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بأبوظبي بصاف 88.7 مليون درهم فيما مال المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بينما في دبي عمد المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء بصاف 42.7 مليون درهم.

وعمدت المؤسسات نحو التسييل بصاف 72.34 مليوناً فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصاف 72.34 مليون درهم .

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