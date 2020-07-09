"ميبل إنفست" تدرس الاستحواذ على كامل أسهم "داماك"

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت شركة "ميبل إنفست كو ليميتد" الممثلة لحسين سجواني ومجموعته، إنها تدرس فرصة الاستحواذ على كامل الأسهم العادية المصدرة والمدفوعة لشركة داماك العقارية المدرجة في سوق دبي المالي، وذلك كجزء من استراتيجيتها الاستثمارية.

وأضافت الشركة في بيان لها اليوم الخميس، أنها تدرس بشكل مستمر الفرص الاستثمارية على الصعيدين الدولي والإقليمي، ويشمل ذلك في الوقت الحالي فرصاً مختلفة في المملكة المتحدة وقارة أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة لفرصة الاستحواذ على أسهم "داماك".

وأكدت أنها لم تتقدم بأي عرض سواء بشكل رسمي أو غير رسمي، ولم تبرم أي اتفاق حتى تاريخه بخصوص الاستحواذ على شركة "داماك".

وذكرت أنها لا تزال في مرحلة تقييم فرصة الاستحواذ هذه، فلا يجب اعتبار هذا الإفصاح إعلانا عن نية تقديم عرض.

وكانت "داماك" أكدت مطلع الشهر الجاري، أنها لم تستلم أي طلبات من أي جهة تضمن نية الاستحواذ، وذلك في بيان توضيحي حول الخبر المتداول في وسائل الإعلام بخصوص عزم حسين سجواني رئيس "داماك العقارية" شراء حيازات مساهمي الأقلية في الشركة وتحويلها لشركة خاصة.

ونقلت وكالة رويترز مؤخراً عن ثلاثة مصادر مطلعة أن رئيس داماك العقارية، يدرس شراء حيازات مساهمي الأقلية وجعل الشركة، البالغة قيمتها 1.1 مليار دولار، مساهمة خاصة.

وقال أحد المصادر إن حسين سجواني، الذي أسس الشركة قبل نحو 20 عاماً، يدرس الصفقة منذ أواخر 2019 بعد تراجع سعر سهم داماك على مدار العامين الماضيين.

وتفيد بيانات رفينيتيف بأن "سجواني" يملك حالياً حصة 72.2% في داماك.

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