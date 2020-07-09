الأسهم تتراجع وسط ضغوط جني أرباح مستحقة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

هبطت أسواق المال المحلية في ختام جلسة أمس، إثر تعرضها لعمليات جني أرباح مستحقة نالت من الأسهم القيادية في قطاع العقار والبنوك، وانخفضت السيولة دون 350 مليوناً رغم تنفيذ صفقتين كبيرتين على أسهم «بنك الاستثمار» ناهزت قيمتهما 49 مليوناً.

وانخفض سوق دبي 0.69% إلى 2083.31 نقطة مع نزول أسهم البنوك والعقار والخدمات والتأمين والسلع، فيما تراجع سوق أبوظبي 0.67% إلى 4311.86 نقطة مع نزول البنوك والعقار والتأمين.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 345.3 مليون درهم، منها 191 مليوناً في دبي و154.5 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 414.7 مليون سهم موزعة بواقع 250.7 مليوناً في دبي و164 مليوناً في أبوظبي، من خلال 4510 صفقات.

واتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل بصافي 94 مليون درهم، منها 17 مليوناً في دبي و77 مليوناً في أبوظبي، فيما مال المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي 94 مليوناً، موزعة بواقع 17 مليوناً في دبي و77 مليوناً في أبوظبي.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 1.59% مع تراجع «إعمار العقارية» 1.79% و«إعمار للتطوير» 1.84% و«إعمار مولز» 0.67% و«الاتحاد العقارية» 5% و«أرابتك» 5% و«ديار» 2.44%. فيما صعد «داماك» 1.07%، وهبط قطاع البنوك 0.59% مع انخفاض «الإمارات دبي الوطني» 0.22% و«دبي الإسلامي» 1.02%.

وصعد قطاع النقل 0.18% مع ارتفاع «أرامكس» 1.79% رغم نزول «العربية للطيران» 1.65% واستقر «الخليج للملاحة»، وزاد قطاع الاستثمار 0.56% مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 0.87% و«شعاع كابيتال» 2.31% فيما انخفض «سوق دبي المالي» 0.61%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط بسيولة 28.35 مليون درهم، تلاه «الاتحاد العقارية» 28 مليوناً، ثم «دبي الإسلامي» 21.2 مليوناً، وحقق «اكتتاب» أكبر ارتفاع بنسبة 8.28%، فيما كان «أرابتك» الأكثر انخفاضاً 5%.

سوق أبوظبي

وتراجع سوق أبوظبي 0.67% إلى 4311.86 نقطة، حيث انخفض قطاع البنوك 1.44% مع تراجع «أبوظبي الأول» 1.59% و«أبوظبي الإسلامي» 1.31%، و«أبوظبي التجاري» 1.78%، وانخفض قطاع العقار 2.64%.

وارتفع قطاع الاتصالات 0.6% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما ارتفع قطاع الطاقة 0.38% مع صعود «طاقة» 10.21% فيما نزل «دانة وغاز» 2.84% واستقر «أدنوك للتوزيع». كما استقر قطاع الاستثمار مع ارتفاع «العالمية القابضة» 0.2% وانخفض «إشراق» 1.3% و«الواحة كابيتال» 1.1%.

وهيمن «بنك الاستثمار» على النشاط بعد تنفيذ صفقتين كبيرتين بقيمة 48.65 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 18.6 مليوناً، ثم «أبوظبي الإسلامي» 14.35 مليوناً. وحقق «طاقة» أكبر ارتفاع 10.21%، فيما كان «القدرة القابضة» الأكثر انخفاضاً 4.9%. وعمد المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي 14 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل.

الشاشة الثانية

شهدت أسهم الشاشة الثانية تداولات محدودة في رابع أيام تداولها، وانخفض سهم «أملاك» 4.07 % بعد التداول على 22.39 مليون سهم بقيمة 7.38 ملايين درهم، ونزل «دي إكس بي» 1.65 % بتداول 3.37 ملايين سهم بقيمة 403.5 آلاف درهم، بينما ارتفع «آن ديجيتال» 0.76% بتداول 4.39 ملايين سهم بقيمة 569.5 ألف درهم، فيما لم يتم التداول على باقي الأسهم الأخرى مع انخفاض العرض والطلب.

- أعلنت شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة استقالة خالد العيسري نائب رئيس مجلس الإدارة وذلك بعد تعديل النظام الأساسي للشركة والذي ينص أحد بنوده على تخفيض أعضاء مجلس الإدارة إلى 5 بدلاً من 6، على أن يعين العضو الحالي ساعد بن سيف السعدي نائباً للرئيس بدلاً عنه.

- أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» أن فترة التداول على أسهم حقوق الأولوية انتهت في 6 يوليو، مشيرة إلى ضرورة الاكتتاب بأسهم الحقوق التي تم شراؤها خلال فترة التداول على الحقوق بموعد أقصاه الأحد 12 يوليو ومن يتخلف عن الاكتتاب سيفقد حقه بهذه الأسهم.

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