نقل أفرع «سوق أبوظبي» برأس الخيمة والفجيرة والظفرة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية تعزيز خدماته الرقمية والإلكترونية لتكون أكثر اعتماداً على التقنيات الحديثة بالنسبة لجميع الخدمات التي يقدمها وذلك من خلال نقل فروعه في رأس الخيمة والفجيرة إلى الشارقة، ونقل فرع الظفرة إلى أبوظبي.

وأكد السوق أن الفترات المقبلة ستشهد حملات توعوية من قبل السوق بخدماته المتعددة للعملاء، خاصةً أن التداعيات التي فرضتها جائحة «كورونا» دفعت جميع المؤسسات إلى تبني الحلول الرقمية للحصول على خدمات أكثر فاعلية، الأمر الذي اكتشف العميل أنه ذو جدوى وأكثر مرونة وسهولة مقارنة بزيارة الفروع، خاصة وأن المنصة الرقمية، ستوفر مبالغ على المستثمرين في إنجاز معاملاتهم، والعديد من ساعات العمل على الموظفين، فضلاً عن تقليص الكثير من الإجراءات والمستندات على المتعاملين وعدد الزيارات.

تطوير الأعمال

وتتماشى هذه الخطوة مع استراتيجية تطوير الأعمال للسوق والمصممة على تسهيل التسارع الرقمي وتقديم خدمات ذكية تنطلق من إستراتيجية السوق المرتكزة على العملاء، وإنشاء بيئة متكاملة للفروع ودعم الاستثمار بآليات رقمية وتعزيز وتمكين البنية التحتية للسوق.

وقال خليفة المنصوري الرئيس التنفيذي للسوق: نقل الأفرع هي خطوة نحو تعزيز الريادة في الخدمات الرقمية لتقديم تجربة متعامل استباقية وسلسة وتعزيز الخدمات التي نقدمها لعملائنا، حيث يعتبر توحيد منصة الخدمات الرقمية للمستثمرين نهجاً مركزياً، وفي الوقت الذي نمضي فيه لتأكيد السمات التنافسية لنموذج أعمالنا الجديد فقد جاءت هذه الخطوة لتتماشى أيضاً مع استراتيجية «تشكيل العشرينات» التي تركز على تطوير الأعمال من خلال جوانب تشمل التسارع الرقمي، وهي الجوانب التي صُممت جميعها لتعزيز الكفاءة التشغيلية العالمية وترسيخ مكانتنا وقدراتنا التنافسية المعترف بها.

نموذج التشغيل

وأكد المنصوري أن بيئة التداول تتغير وأن السوق بحاجة إلى التأقلم مع نموذج التشغيل الخاص بهذه البيئة المتغيرة، من أجل الحفاظ على استمرارية تطوير الأعمال على المدى الطويل والحفاظ على مستويات عالية من رضا العملاء.

كما تعد عوامل (التوقع والتكيف) محركات رئيسية لاستراتيجية تطوير الأعمال للسوق، حيث يعتبر التحول الرقمي جزءاً مهماً من التحول العالمي للسوق وهو التحول الذي يخدم ويعزز تفاعل العملاء مع التكامل الرقمي وتزويدهم بخدمات عالية الجودة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز