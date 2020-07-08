عمومية "نور كابيتال" تقرّ توزيع 32.4 مليون درهم على المساهمين

المصدر: البيان الإلكتروني

أقرت الجمعية العمومية لشركة نور كابيتال، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 32.404 مليون درهم (بما يعادل 9 فلوس للسهم) عن السنة المالية 2019 / 2020.

كما وافقت العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020، وميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن نفس العام.

وأقرت الجمعية العمومية مقترحاً بشأن تحديد أتعاب أعضاء مجلس الإدارة للعام الماضي بمبلغ 4 ملايين درهم.

وأبرت العمومية ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020، وكذا ذمة مراجع الحسابات عن أعماله خلال نفس السنة.

ووافقت على تعيين برايس ووتر هاوس كمراجع للحسابات للسنة المالية 2020 / 2021.

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