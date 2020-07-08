انضمام "الدار للأسهم والسندات" إلى سوق ناسداك دبي للمشتقات

المصدر: البيان الإلكتروني

انضمت شركة الدار للأسهم والسندات العاملة في دولة الإمارات، إلى سوق ناسداك دبي لتداول مشتقات الأسهم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية النمو لدى شركة الدار التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، والتي تهدف لتوسيع وتعزيز خدماتها للمستثمرين من الشركات والأفراد.

ويمكّن انضمام شركة الدار للأسهم والسندات لسوق ناسداك دبي عملائها من الاستفادة من ارتفاع أو انخفاض أسعار أسهم الشركات الإماراتية أو السعودية، وذلك بتداول عقود الأسهم المستقبلية في ناسداك دبي.

وفي هذا السياق، صرّح كفاح المحارمة، المدير العام لشركة الدار للأسهم والسندات: "توفر المشتقات بما فيها العقود المستقبلية للأسهم الفردية وعقود المؤشرات لدى ناسداك دبي فرصاً تحوّطية واستثمارية متميزة لعملائنا، بما في ذلك منحهم دعماً مالياً يمكّنهم من زيادة قدرتهم على اتخاذ مراكز في السوق. كما توفر منصة ناسداك دبي للمشتقات أدوات مرنة للمستثمرين تفيدهم في فترات تقلب السوق واستقراره على حد سواء. ونتطلّع قدماً إلى تعزيز علاقتنا بناسداك دبي كجزء من خططنا التوسعية".

لقد انضمت شركة الدار للأسهم والسندات إلى عضوية ناسداك دبي لتداول الأسهم في عام 2014، وهي تسعى دوماً لطرح منتجات وخدمات جديدة تمكّنها من تنويع الفرص الاستثمارية لعملائها. وتخطط الشركة حالياً لتوسيع خدماتها سعياً للوصول إلى الأسواق الخليجية الأخرى.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لشركة ناسداك دبي: "يعد انضمام شركة الدار للأسهم والسندات في سوق ناسداك دبي للمشتقات فرصة كبيرة للمستثمرين للاستفادة من خبرتها وتجاربها الواسعة في السوق، بالإضافة إلى منتجاتها وخدماتها المتنوعة. كما يوفر سوق ناسداك دبي للمشتقات فرصًا استثمارية جذابة لتحقيق الأرباح، وذلك من خلال الاستفادة من تحركات أسعار الأسهم، إضافة إلى مميزات تدعم حماية المحافظ الحالية".

ويبلغ عدد العقود المستقبلية للشركات المدرجة في سوق ناسداك دبي حاليا 16 شركة مدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة، من بينها إعمار العقارية، وبنك أبو ظبي التجاري؛ بالإضافة إلى عقود مستقبلية للأسهم الفردية على 12 شركة مدرجة في المملكة العربية السعودية، من بينها مصرف الراجحي والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، إلى جانب عقود مستقبلية على المؤشر العام لسوق دبي المالي، ومؤشر سوق أبو ظبي العام، ومؤشر "إم إس سي آي" للأسهم الإماراتية ومؤشر فوتسي راسل للأسهم السعودية.

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