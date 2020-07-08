7 أسهم من «الشاشة الثانية» ضمن القائمة الشرعية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

اعتمدت شركات وساطة إسلامية 7 أسهم فقط من إجمالي 14 سهماً ضمن «شاشة الفئة الثانية» في قائمتها الشرعية. وتضم القائمة التي اطلع «البيان الاقتصادي» عليها أسهم «أملاك للتمويل» و«الإمارات للمرطبات» و«ماركة» و«الفردوس القابضة» و«الإثمار القابضة» و«المدينة للتمويل والاستثمار» و«آن ديجيتال سيرفيسيز».

وأكدت شركات الوساطة أن هناك إجراءات ينبغي الالتزام بها قبل الاستثمار في هذه الأسهم تشمل الاطلاع على المعلومات والبيانات الواردة بصفحة الشركة على الموقع الإلكتروني للسوق، وإفصاحات الشركة والقوائم والبيانات المالية وملاحظات مدقق الحسابات، والاطلاع على افصاح التحليل التفصيلي للخسائر المتراكمة وخطة الشركة لمعالجتها وتصويب أوضاعها.

وبحسب هيئة الأوراق المالية، فإن المستثمرين ملزمون بالتوقيع على إقرار تقدمه شركات الوساطة يفيد باطلاعه على إفصاحات الشركات المدرجة على شاشة الفئة الثانية، وكذلك أخر بيانات مالية أفصحت عنها الشركة، وإدراكهم بمدى المخاطر المترتبة بالاستثمار في أسهم هذه الشركات وتحملهم هذه المخاطرة.

وشهدت أسهم الشاشة الثانية في ثالث أيام تداولها تعاملات على 5 أسهم فقط من خلال التداول على 9.4 ملايين سهم بقيمة 34.5 مليون درهم من خلال 272 صفقة، استحوذ «أملاك للتمويل» على نحو 90% منها ليرتفع 14.74%، فيما زاد «إن ديجيتال سيرفس» 4% و«دي إكس بي» 0.83% و«الإثمار القابضة» 0.81%، وأغلق «بنك الاستثمار» مستقراً دون تغيير.

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