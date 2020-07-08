سوق دبي لأعلى مستوياته في 13 جلسة بمكاسب 1.3 مليار

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

واصلت الأسهم المحلية مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي أمس، وصعد سوق دبي لأعلى مستوياته في 13 جلسة بمكاسب سوقية تربو على 1.3 مليار درهم بفضل مكاسب البنوك والعقار، فيما ارتفع سوق أبوظبي مستمداً الدعم بشكل رئيس من أسهم البنوك.

وارتفع سوق دبي 0.5% إلى 2097.87 نقطة مع صعود البنوك والعقار والخدمات والسلع والاتصالات، فيما زاد سوق أبوظبي 0.52% إلى 4341 نقطة بعد مكاسب البنوك والعقار والاستثمار والتأمين والخدمات والسلع.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 466.15 مليون درهم، منها 290.85 مليوناً في دبي و175.3 مليوناً في أبوظبي وجرى التداول على 504.3 ملايين سهم موزعة بواقع 446.7 مليوناً في دبي و57.6 مليوناً في أبوظبي، من خلال 6874 صفقة.

واستقطبت 4 أسهم نحو 40% من السيولة الإجمالية أو ما يعادل 184.2 مليون درهم يتصدرها «الاتحاد العقارية» 60.7 مليوناً و«أبوظبي الأول» 47 مليوناً و«إعمار العقارية» 43.8 مليوناً و«أبوظبي الإسلامي» 32.5 مليوناً.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع العقار 1.06% بفعل صعود «إعمار العقارية» 1.45% و«إعمار للتطوير» 1.4% و«إعمار مولز» 0.68% و«أرابتك» 0.29%، وزاد قطاع البنوك 0.3% مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 0.45% فيما استقر «دبي الإسلامي».

ونزل قطاع النقل 0.43% مع هبوط «العربية للطيران» 0.82% و«الخليج للملاحة» 1.63% فيما استقر «أرامكس»، وهبط قطاع الاستثمار 0.27% مع تراجع «سوق دبي المالي» 0.85% و«شعاع كابيتال» 1.7% فيما استقر «دبي للاستثمار».

وهيمن «الاتحاد العقارية» على النشاط بنحو 60.7 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» 44 مليوناً، يليه «أرابتك» 26.3 مليوناً. وحقق «أملاك» المدرج بالشاشة الثانية أكبر ارتفاع 14.74%، فيما كان «دبي الوطنية للتأمين» الأكثر انخفاضاً 5%. ومال المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي 19.4 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

ودعم ارتفاع سوق أبوظبي نمو قطاع البنوك 0.75% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.89% و«أبوظبي الإسلامي» 1.32%، فيما استقر «أبوظبي التجاري»، وارتفع قطاع العقار 1.54% مع صعود «الدار» 1.65% واستقرار «رأس الخيمة العقارية».

وصعد قطاع الاستثمار 1.8% بعد ارتفاع «العالمية القابضة» 1.76% و«إشراق» 3.6% و«الواحة كابيتال» 1.67%. واستقر قطاع الاتصالات مع ثبات سهم «اتصالات»، فيما نزل قطاع الطاقة 1.9% مع انخفاض «طاقة» 4.75% و«دانة غاز» 3.04% وارتفاع «أدنوك للتوزيع» 0.67%.

وهيمن «أبوظبي الأول» على السيولة بنحو 47 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الإسلامي» 32.5 مليوناً، ثم «أبوظبي التجاري» 26.3 مليوناً. وحقق «الخليج للمشاريع الطبية» أكبر ارتفاع 14.91%، فيما كان «رأس الخيمة للأسمنت الأبيض» الأكثر تراجعاً 5%. ومال المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي 17.5 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل.

المؤسسات

عمدت المؤسسات نحو الشراء بصافي 27.78 مليون درهم، منها 6.4 ملايين في دبي و21.4 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي 27.78 مليون درهم، موزعة على 6.4 ملايين في دبي و21.4 مليوناً في أبوظبي.

إفصاحات

› أعلنت شركة «أملاك للتمويل» استقالة عارف الهرمي البستكي من عضوية مجلس إدارة الشركة، وذلك التزاماً منه بنظام شركات التمويل الصادر عن المصرف المركزي، والذي ينص على وجوب أن يكون كافة أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين.

› أعلنت «إشراق للاستثمار» استقالة صالح هاشم الهاشمي من عضوية مجلس الإدارة لأسباب شخصية.

› قلص «بنك الاستثمار» خسائره في الربع الأول من العام الجاري إلى 99.49 مليون درهم مقارنة بنحو 105.9 ملايين درهم في الفترة نفسها من العام الماضي مع تحقيقه تقدماً خلال الفترة على صعيد تطبيق استراتيجية للتحول، والتي تستهدف تبسيط عملياته وزيادة الكفاءة وخفض التكاليف.

› أرجأ مجلس إدارة البنك العربي المتحد النظر في البيانات المالية للبنك عن الفترة المنتهية في الربع الأول، ليتم بحثها لاحقاً ضمن البيانات المالية للنصف الأول من العام الجاري.

› قرر مجلس إدارة «مجموعة أغذية» قبول استقالة جمال سالم الظاهري من منصبه كرئيس تنفيذي بالإنابة، وتعيين آلن سميث رئيساً تنفيذياً للمجموعة.

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