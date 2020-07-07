أسواق الأسهم الإماراتية تواصل صعودها بقيادة قطاعي البنوك والعقارات

المصدر: وام

واصلت أسواق المال الإماراتية صعودها لليوم الثاني على التوالي وسط استمرار عمليات الشراء الانتقائي على شريحة من أسهم العقار والبنوك.

ويظهر الرصد اليومي للتعاملات استمرار تركز النسبة الكبر من السيولة على أسهم قطاعي العقار والبنوك المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين الأمر الذي دفعها لبلوغ مستويات سعرية جديدة.

وكان المؤشر العام لسوق دبي المالي أغلق في نهاية الجلسة عند مستوى 2097 نقطة بزيادة نسبتها 0.50% مقارنة مع اغلاقه في اليوم السابق ..في حين ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.52% مغلقا عند 4341 نقطة.

وتفصيلا على مستوى حركة الأسهم الرابحة فقد واصلت مجموعة شركات اعمار بتقديم الدعم لسوق دبي المالي حيث ارتفع سهم اعمار العقارية الى 2.79 درهم فيما صعد سهم اعمار للتطوير الى مستوى 2.17 دراهم وتبعه سهم اعمار مولز في نفس الاتجاه مغلقا عند 1.48 درهم، كما ارتفع سهم ارابتك الى 68 فلسا والاتحاد العقارية الى 30 فلسا.

أما في سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد واصلت أسهم البنوك والعقار أيضا قيادة النشاط حيث ارتفع سهم بنك أبوظبي الأول الى 11.30 درهم الى جانب سهم بنك ابوظبي التجاري 5.06 درهم وسهم مصرف أبوظبي الإسلامي المغلق عند 3.83 درهم، وارتفع سهم الدار الى 1.85 درهم.

وسجلت شهية التداول المزيد من التحسن وارتفعت قيمة الصفقات المنفذة في السوقين الى 465 مليون درهم مقارنة مع 372 مليون درهم في اليوم السابق، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 503 ملايين سهم نفذت من خلال 6814 صفقة.

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