ساكسو بنك: المستثمرون الإماراتيون يدعمون انتعاش شركات التقنية الأمريكية

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف ساكسو بنك، البنك المتخصص في مجال التكنولوجيا المالية والتنظيمية والتداول والاستثمار متعدد الأصول عبر الإنترنت، عن دور المستثمرين الإماراتيين في دعم انتعاش شركات التقنية الأمريكية خلال الربع الثاني من العام.

وتصدّرت مايكروسوفت قائمة الأسهم الأكثر تداولاً في الإمارات بين شهري أبريل ويونيو، تليها آبل ثم تِسلا وأمازون وفيسبوك.

وبعد التصحيح الكبير الذي شهدته السوق في مارس، عزّز المستثمرون تداولاتهم خلال الربع الثاني بشكلٍ ملحوظ، مما دفع السوق للعودة إلى مستوياتها السابقة لأزمة كوفيد-19، واختتم مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أفضل أداء ربع سنوي له منذ عام 1998. وينعكس هذا التوجّه في الأسهم الخمسة الأكثر تداولاً بين عملاء ساكسو بنك.

وفي معرض تعليقه، قال بيتر جارنري، رئيس وحدة استراتيجية الأسهم: "شهد الربع الثاني من عام 2020 إعادة انتعاش الاقتصادات على منصة جديدة من رأسمالية الدول، والتي تموّلها سياسات نقدية داعمة جمعت المؤسسات المالية والنقدية في إطار إدارة الأزمات. وساهمت خطوات التحفيز الشاملة لمواجهة أكبر انكماش اقتصادي منذ ثلاثينيات القرن العشرين، في تعزيز التكهنات والنزعة للمخاطرة على نطاق واسع لم نشهده منذ عام 2000، وربما منذ عشرينيات القرن الماضي".

وأضاف: "بالرغم من العودة القوية لسوق الأسهم المالية، إلا أن المستقبل ما زال محفوفاً بالمخاطر. ولا تزال الأسواق هشّة فيما نستهل الربع الثالث من السنة. ويشير مؤشر تقلبات سوق الأسهم إلى صيف شديد الاضطرابات، حيث ستكشف تقارير أرباح الربع الثاني أخيراً عن الأضرار الحقيقية التي تكبدها قطاع الشركات، مما قد يمنحنا رؤية تقريبية عما هو آت".

وبالنسبة لعملاء ساكسو بنك في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، احتلّت مايكروسوفت وآبل وتِسلا وبوينج وأمازون المراتب الخمسة الأولى بين الأسهم الأكثر تداولاً في الربع الثاني.

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