استقالة جمال الظاهري الرئيس التنفيذي لـ "أغذية"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة الإمارات للأغذية والمياه المعدنية "أغذية"، اليوم الثلاثاء، عن أن الرئيس التنفيذي بالإنابة جمال سالم الظاهري استقال من منصبه.

وذكرت الشركة في بيان لها لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أنه تم تعيين آلن سميث في منصب الرئيس التنفيذي للشركة.

ولم يذكر البيان أسباب استقالة الظاهري.

كانت "أغذية" عيّنت جمال الظاهري، رئيساً تنفيذياً بالإنابة في مارس الماضي.

ويتمتع الظاهري بخبرة تزيد على 23 عاماً في التخطيط الاستراتيجي والامتثال التنظيمي والمشاريع المشتركة والهندسة، كما يشغل منصب ، الرئيس التنفيذي لشركة "صناعات"، ورئيس مجلس إدارة "أركان" ونائب رئيس مجلس إدارة "دوكاب"، وهو أيضاً عضو مجلس إدارة "حديد الإمارات".

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