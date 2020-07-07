الأسهم تربح 6.8 مليارات.. وسوق دبي بأكبر مكاسب في أسبوعين

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ربحت أسواق الأسهم المحلية 6.8 مليارات في ختام جلسة أمس، معززة بمكاسب سوق دبي مع صعوده بأكبر وتيرة يومية في أسبوعين بالتزامن مع تحديث الأوزان النسبية لأسهم مؤشراه العام، فيما زاد سوق أبوظبي بدعم رئيسي من أسهم العقار والطاقة والاتصالات رغم هبوط «أبوظبي الأول».

وارتفع سوق دبي 1.23% إلى 2087.38 نقطة بمكاسب سوقية 2.7 مليار درهم مع ارتفاع أسهم العقار والبنوك والاستثمار والنقل، فيما زاد سوق أبوظبي 0.34% إلى 4318.45 نقطة بمكاسب سوقية 4.14 مليارات درهم بدعم أسهم البنوك والطاقة والاتصالات والعقار.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 371.59 مليون درهم موزعة بواقع 232.8 مليوناً في دبي و138.7 مليوناً بأبوظبي، وجرى التداول على 431.7 مليون سهم منها 241.3 مليوناً في دبي و190.38 مليوناً في أبوظبي، من خلال 4995 صفقة. واستحوذت 3 أسهم وهي: «أرامكس» و«إعمار العقارية» و«أبوظبي الأول» على 33% من السيولة الإجمالية أو ما يعادل 120 مليون درهم.

سوق دبي

عزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 2.48% مع صعود «أرابتك» 14.92% و«إعمار مولز» 4.25% و«إعمار للتطوير» 3.38% و«إعمار العقارية» 2.23% و«ديار» 2.17%، فيما انخفض «الاتحاد العقارية» 0.33% و«داماك» 0.92%. وارتفع قطاع البنوك 0.86% بعد صعود «دبي الإسلامي» 1.29% و«الإمارات دبي الوطني» 0.57%.

وارتفع قطاع الاستثمار 0.22%، وصعد قطاع النقل 0.82%.

وهيمن «أرامكس» على النشاط مستقطباً 37.2 مليون درهم، يليه «إعمار العقارية» 36.19 مليوناً، ثم «الاتحاد العقارية» 22.29 مليوناً. وحقق «أرابتك» أكبر ارتفاع 14.92%، فيما كان «دبي للمرطبات» الأكثر انخفاضاً 4.65%. ومال المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي 10.4 ملايين، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

ودعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع البنوك 0.06% بعد نمو «الشارقة الإسلامي» 1.82% و«أبوظبي التجاري» 1% و«أبوظبي الإسلامي» 0.8% رغم هبوط «أبوظبي الأول» 0.18%. وصعد قطاع الاتصالات 0.48%.

ونما قطاع الطاقة 3.5% مستمداً الدعم من مكاسب «دانة غاز» 6.81% و«طاقة» 2.38% و«أدنوك للتوزيع» 0.34%، وارتفع قطاع العقار 1.2%، بينما نزل قطاع الاستثمار هامشياً 0.04%.

وتزعم «أبوظبي الأول» النشاط جاذباً 46.8 مليون درهم، ثم «دانة غاز» 21.4 مليوناً، يليه «اتصالات» 15.3 مليوناً. وحقق «الخليج للمشاريع الطبية» أكبر ارتفاع 14.57%، فيما كان «القدرة القابضة» الأكثر انخفاضاً بـ 4.63%. واتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي 40.9 مليونا، فيما اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل.

«الشاشة الثانية»

استقطبت شاشة الفئة الثانية سيولة محدودة في ثاني أيام تداولها في ظل محدودية العروض والطلبات، وعدم إقبال المستثمرين على شرائها، حيث تم التعامل على أسهم 4 شركات فقط في سوق دبي، من إجمالي 9 شركات، مع إعلان السوق إعادة التداول على أسهم «الفردوس القابضة»، فيما لا تزال 3 أسهم موقوفة، وهي «ماركة» و«دريك آند سكل» و«جيجكو»، فيما لم يشهد سهما «الخزنة للتأمين» و«بنك الاستثمار»، أي نشاط بسوق أبوظبي.

وجرى التداول على 14.16 مليون سهم، بقيمة تجاوزت 3 ملايين درهم، من خلال 158 صفقة، واستحوذ «أملاك للتمويل» على 72.5 % من السيولة، أو ما يعادل 2.19 مليونا، ليرتفع 2.58 %.

إفصاحات

- أعلن البنك التجاري الدولي حصوله على تصنيف ائتماني طويل الأجل من وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني عند BBB+ وتصنيف ائتماني قصير الآجل عند F2، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

- أعلنت «الخليج الاستثمارية» تعيين محمد رشاد سليمان السيد مديراً للشؤون المالية وإنهاء خدمات شريف محمود فؤاد محمد مصطفى من ذات المنصب.

- كشفت «جي إف إتش المالية» تفاصيل توفر السيولة لأسهمها في سوقي دبي والبحرين الشهر الماضي، حيث بلغ عدد الأوراق المالية المشتراة 59.79 مليون ورقة والمباعة 31.47 مليون ورقة بينما بلغت المبالغ المدفوعة 33.77 مليون درهم والمستلمة 17.6 مليون درهم، ورصيد الأوراق المالية 59.8 مليوناً والرصيد النقدي 21.32 مليون درهم.

- أفصحت شركة «الفردوس القابضة» عن وصول خسائرها المتراكمة إلى 36.11 مليون درهم بنهاية السنة المالية المنتهية في 31 مارس، مقابل خسائر متراكمة 28.45 مليون درهم في الفترة نفسها من العام السابق.

-وافق مجلس إدارة شركة «أرابتك» على استقالة محمد الرميثي من عضوية الشركة ورئاسة المجلس، وتعيين وليد المهيري كعضو في المجلس وانتخابه رئيساً جديداً للمجلس، على أن يتم إقرار التعيين في اجتماع العمومية القادم.

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