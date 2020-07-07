٣ أسهم تستحوذ على %55 من وزن مؤشر سوق دبي المالي

المصدر: دبي ـ رامي سميح

كشف سوق دبي المالي عن تحديث أوزان الشركات المتضمنة في المؤشر العام للسوق وفق المراجعة الأخيرة، وشملت أسهم 37 شركة مدرجة، استحوذت 3 منها على أكثر من 55% من الوزن الكلي للمؤشر العام لسوق دبي المالي.

ووفق رصد «البيان»، جاء «الإمارات دبي الوطني» في الصدارة بوزن 20% وقيمة سوقية 19 مليار درهم وعدد أسهم في المؤشر 2.16 مليار سهم، ثم «دبي الإسلامي» بوزن 19.98% وقيمة سوقية 19.07 مليار درهم و4.94 مليارات سهم، و«إعمار العقارية» 15.13% بقيمة 14.4 مليار درهم و5.36 مليارات سهم.

وجاءت «دو» رابعاً بوزن 6% و«دبي للاستثمار» 5.12% و«أرامكس» 5.07% و«إعمار مولز» 4.8% و«العربية للطيران» 4.43% و«بنك المشرق» 2.49% و«داماك» 2.4% و«دبي التجاري» 2.17% و«إعمار للتطوير» 2.17%، فيما جاءت 25 شركة بنسب أقل من 2% و20 شركة بنسب اقل من 1%.

صانع السوق

في سياق آخر، أعلن سوق دبي المالي اعتماد الأوراق المالية المؤهلة للتداول بدعم من صانع السوق بناء على معايير تشمل أحجام التداول وعدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول، على أن تتم مراجعة القائمة مرتين سنوياً في يناير ويوليو بالاعتماد على فترة الستة أشهر السابقة للمراجعة.

وشملت الشركات المؤهلة للتداول بدعم صانع السوق كما في يوليو 19 سهماً وهي: «العربية الاسكندنافية للتأمين» و«دبي للتأمين»، و«دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» و«الاستشارات المالية الدولية» و«بنك المشرق» و«الأسمنت الوطنية» و«الوطنية الدولية القابضة» و«أجيلتي» و«الصقر الوطنية للتأمين» و«الإمارات للمرطبات» و«دبي للمرطبات» و«بنك الإمارات للاستثمار» و«الوطنية للتأمينات العامة» و«المزايا القابضة» و«الصناعات الوطنية القابضة» والمجموعة العربية للتأمين «أريج» و«أورينت يو ان بي تكافل» و«الأغذية المتحدة» و«يونيكاي للأغذية».

وأوضح السوق أنه بالنسبة لأحجام التداول، فإذا كانت نسبة إجمالي قيمة التداول على الشركة إلى إجمالي قيمة التداول في السوق خلال الفترة محل التقييم (6 أشهر) تقل عن 1%، أو نسبة إجمالي قيمة التداول على الشركة إلى إجمالي القيمة السوقية للشركة (معدل الدوران)، في نهاية الفترة محل التقييم تقل عن 10%.

وكذلك أن يكون عدد أيام التداول على أسهم الشركة أقل من 50% من إجمالي عدد أيام التداول خلال الفترة، وأن يكون عدد الصفقات المنفذة على أسهم الشركة خلال الفترة أقل من 150 صفقة، وأن يكون عدد الأسهم المتداولة خلال الفترة أقل من 500 ألف سهم، وأن يكون إجمالي قيمة التداول على أسهم الشركة خلال الفترة أقل من 100 مليون درهم.

كذلك أعلن سوق دبي المالي عن الأسهم المؤهلة للبيع على المكشوف، بناء على معايير معتمدة لاختيارها وشملت القائمة 12 سهماً وهي «أرابتك القابضة» و«داماك» و«سوق دبي المالي» و«دبي الإسلامي» و«دبي للاستثمار» و«العربية للطيران» و«إعمار العقارية» و«إعمار مولز» و«إعمار للتطوير» و«جي إف إتش المالية» و«الاتحاد العقارية» و«ديار للتطوير».

وتكون الورقة المالية مؤهلة لعملية البيع على المكشوف المنظم في الحالات التي تشمل، أسهم الشركات المدرجة على أي مؤشر خاص بدولة الإمارات صادر عن وكالات التقييم الائتماني وسيتم إلغاء هذا التأهيل من تاريخ استبعادها من مؤشر وكالة التقييم الائتماني، والأوراق المالية التي تعتبر جزءاً من برنامج مشتقات سوق دبي المالي، وجميع صناديق المؤشرات المتداولة فور إدراجها، والأوراق المالية المدرجة في السوق.

كما تشمل الأوراق المالية التي لا تقل قيمتها السوقية عن مليار درهم، ولا يقل معدل الدوران (نسبة السيولة) خلال فترة 12 شهراً السابقة عن 50%، والأوراق المالية التي لا تقل قيمتها المتداولة عن 100 مليون درهم خلال فترة الأشهر الستة الأخيرة، والأوراق المالية التي لا يقل عدد أسهمها المتداولة عن 500 ألف سهم على مدار الأشهر الستة الأخيرة، والأوراق المالية التي لا يقل عدد صفقاتها عن 150 صفقة في السوق خلال الأشهر الستة الأخيرة.

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