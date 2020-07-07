«المركزي» يطلق تسهيلات إيداع لليلة واحدة

المصدر: (أبوظبي - عبد الحي محمد)

قال مصرف الإمارات المركزي، أمس، إنه سيطلق تسهيل إيداع جديد لأجل ليلة واحدة، اعتباراً من 12 يوليو، ليصبح مؤشراً على السياسة النقدية للبنك. وسيسمح التسهيل الجديد للبنوك التقليدية العاملة في الدولة، بإيداع سيولتها الفائضة لدى البنك المركزي على أساس الليلة الواحدة.

وأوضح البنك أن ھذه التسھیلات ستكون أداة أساسیة لإدارة فائض السیولة لدى القطاع المصرفي بالدولة، وذلك قبل إطلاق برنامج الأذونات النقدیة، وسوف تحل محل إصدار شھادات الإیداع لفترة استحقاق أسبوع واحد.

وسيتحدد الموقف العام للسياسة النقدية للبنك المركزي، من خلال سعر الفائدة على التسهيل الجديد، والذي سيصبح سعر الفائدة الرئيس، ويشار إليه باعتباره «سعر الأساس». وأكد معالي عبد الحميد سعيد محافظ المصرف المركزي، أن هذه التسهيلات الجديدة، تعكس جهود المصرف المركزي المتواصلة، الرامية إلى تحقيق أهداف سياسته النقدية، وتطوير سوق النقد في الإمارات.

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