شركات "in5" تسجل مستوي تمويلات تاريخي بـ 65 مليون درهم

المصدر: وام

أعلنت in5 حاضنة الأعمال التابعة لمجموعة تيكوم والمتخصصة بتمكين المواهب والشركات الناشئة من التطور نجحت بجمع أكثر من 65 مليون درهم من الاستثمارات والتمويلات المباشر ة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020 ليكون بذلك النصف الأول من هذا العام الجاري الأكثر استقطاباً للاستثمارات في تاريخ حاضنة الأعمال منذ تأسيسها.

ومع انتهاء النصف الأول من العام الجاري يكون إجمالي التمويلات التي جمعتها الشركات الناشئة ضمن الحاضنة 465 مليون درهم منذ 2013 حصلت عليها الشركات من مستثمرين مستقلين أو صناديق رأس المال الجريء والمحافظ الاستثمارية الإقليمية والعالمية وقد بلغ إجمالي الاستثمارات نهاية العام الماضي 2019 حوالي 400 مليون درهم.

كما شهد النصف الأول انضمام 41 شركة جديدة إلى الحاضنة ما رفع العدد الإجمالي إلى 216 شركة ناشئة عاملة حالياً وتعزيزا لدورهاً في دعم المعرفة والمهارات قدمت in5 خلال النصف الأول من العام ما يصل إلى 320 ساعة استشارية وإرشادية يدعمها في تحقيق ذلك لجنة إشراف من أكثر من 20 خبيراً يمثلون شركات محلية ودولية مثل أكسنتشر ومايكروسوفت ومجموعة شلهوب.

وعلى الرغم من الظروف العالمية الناجمة عن جائحة كوفيد 19 أثبتت بيئة ريادة الأعمال في دبي دورها المحوري في تعزيز متانة الاقتصاد وتنوعه واستطاعت العديد من الشركات الناشئة الاستجابة بسرعة ومرونة لمتغيرات السوق مما يشير إلى الدور الهام التي سيسهم فيه رواد الأعمال في تعافي العديد من القطاعات واستقطاب استثمارات جديدة وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً للمواهب والمعرفة والابتكار.

وقال ماجد السويدي، المدير العام لمدينة دبي للإعلام والمسؤول عن حاضنة الأعمال in5: تمثلت استراتيجيتنا في إنشاء منصة هي الأفضل من نوعها لرواد الأعمال والشركات الناشئة لإطلاق مشاريعهم وتوسيع نطاقها في بيئة أعمال مرنة وداعمة للابتكار وتوفر بنية تحتية حديثة وقد أثمرت هذه الاستراتيجية العديد من قصص النجاح الملهمة وقد تزايد عدد المبتكرين الذين ينضمون إلينا وازدادت الاستثمارات التي يحصلون عليها لتمويل مشاريعهم ونحن ملتزمون بجذب المزيد من المواهب إلى دبي وتسهيل ما يقومون به من جهود لتطوير قطاعات التكنولوجيا والإعلام والتصميم.

وتم إطلاق in5 في عام 2013 من قبل مجموعة تيكوم وتستقطب الشركات الناشئة والمواهب التي تعمل في قطاعات الابتكار وقد ساعدت حتى الآن أكثر من 347 رائد أعمال في تأسيس شركاتهم والتوسع في خدماتهم من خلال التوجيه والارشاد وفرص التواصل وبناء العلاقات والوصول إلى شبكة واسعة من المستثمرين والشركاء الاستراتيجيين.

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