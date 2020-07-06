134 مليون دولار إيرادات "نتورك إنترناشيونال" في النصف الأول

المصدر: دبي- البيان

قدرت "نتورك إنترناشيونال القابضة"، مزود الخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إيرادات النصف الأول من العام الجاري بين 133 و134 مليون دولار، ما يمثل ثباتاً في الأداء خلال الربع الأول، ونمواً بنسبة (23%) خلال الربع الثاني مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأظهرت أرقام "حلول التجار" انتعاشاً تدريجياً خلال شهر يونيو، بينما حافظ أداء "حلول المصدرين" على مرونة أعلى نسبياً، وذلك وفق أحدث المعلومات والبيانات حول أداء التداول، خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية وتوقعاتها للنصف الثاني من العام.

وتوقعت الشركة انخفاض إجمالي الإيرادات بنسبة، تتراوح بين 17 -20% مقارنة بالعام الماضي، وأن تحقق منطقة الشرق الأوسط تعافياً تدريجياً في الإنفاق المحلي، خلال النصف الثاني من العام الجاري، ولكن بعائدات محدودة من الإنفاق الدولي.

أما في أفريقيا، حيث أعمال الشركة أكثر تركيزاً على "حلول المصدرين"، فقد أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن وباء (كوفيد 19) لم يبلغ ذروته بعد، ولهذا تتوقع الشركة لأعمالها أن تشهد مزيداً من الضغوطات على عمليات إصدار البطاقات وأحجام المعاملات.

سيولة

وحافظت الميزانية العمومية والسيولة النقدية على قوتهما، وتتوقع الشركة الوفاء بالتزاماتها المالية دون صعوبة تذكر، وتعتزم أيضاً المضي قدماً في توسيع عملياتها في السعودية، وإنشاء مركز بيانات فيها بأقرب وقت ممكن، ومواصلة إطلاق المبادرات والشراكات الاستراتيجية والتجارية، حيث استقطبت الشركة أعداداً كبيرة من التجار الجدد، وعقدت شراكة مع "هايبر باي"، مزود خدمات الدفع عبر الإنترنت.

وتشهد منصة "إن-جينيوس" طلباً متزايداً، بفضل ارتفاع حجم التجارة الإلكترونية (باستثناء القطاع الحكومي وشركات الطيران) بنسبة 45% في الربع الثاني مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وكان من الطبيعي أن تتباطأ مكاسب الأعمال التجارية بأفريقيا في ظل الظروف الحالية، لكننا واثقون بأن هذا الوضع مؤقت، ولن يؤثر على إقبال البنوك للاستعانة بمصادر خارجية لحل المشاكل المرتبطة بالمدفوعات.

نمو متصاعد

وتظهر المؤشرات نمواً متصاعداً ومتواصلاً في التحول من التعاملات النقدية إلى المدفوعات الرقمية على امتداد أسواق الشركة، وانطلاقاً من مكانتها الإقليمية، تتمتع نتورك إنترناشيونال بكل المقومات اللازمة لاغتنام فرص النمو.

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