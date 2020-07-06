تعيين وليد المهيري رئيساً لمجلس إدارة "أرابتك"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة "أرابتك القابضة"، اليوم الاثنين، عن موافقة مجلس إدارتها على انتخاب وليد أحمد المقرب المهيري عضواً ورئيساً لمجلس الإدارة، خلفا لمحمد ثاني مرشد الرميثي.

وذكرت الشركة في بيان لها على سوق دبي المالي، أن مجلس الادارة وافق على استقالة "محمد ثاني مرشد الرميثي" من عضوية ورئاسة المجلس.

وأوضحت أن "وليد المهيري" يشغل حالياً منصب نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة والرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات البديلة والبنية التحتية.

وأضافت أنه يحمل درجة الماجستير في السياسة العامة من جامعة هارفارد، الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم، تخصص الشؤون الخارجية من جامعة جورج تاون، الولايات المتحدة الأمريكية.

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