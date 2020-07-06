سوق دبي يعلن الأسهم المؤهلة للتداول بدعم من صانع السوق

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن سوق دبي المالي اليوم الاثنين عن اعتماد الأوراق المالية المؤهلة للتداول بدعم من صانع السوق بناء على عدة معايير، هي:



أولاً: بالنسبة لأحجام التداول:



- إذا كانت نسبة إجمالي قيمة التداول على الشركة إلى إجمالي قيمة التداول في السوق خلال الفترة محل التقييم (6 أشهر) تقل عن 1 %، أو نسبة إجمالي قيمة التداول على الشركة إلى إجمالي القيمة السوقية للشركة (معدل الدوران)، في نهاية الفترة محل التقييم تقل عن 10%.

- أن يكون عدد أيام التداول على أسهم الشركة أقل من 50% من إجمالي عدد أيام التداول خلال الفترة.

- أن يكون عدد الصفقات المنفذة على أسهم الشركة خلال الفترة أقل من 150 صفقة.

- أن يكون عدد الأسهم المتداولة خلال الفترة أقل من 500 ألف سهم.

- أن يكون إجمالي قيمة التداول على أسهم الشركة خلال الفترة أقل من 100 مليون درهم.



ثانياً: بالنسبة لعدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول:



- في حال تحققت الشروط المتعلقة بأحجام التداول الواردة أعلاه فإن عدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول للشركة يجب ألا يقل عن 10% من إجمالي عدد أسهمها المدرجة.



ثالثاً: تتم مراجعة الأوراق المالية المعتمدة والتي يتم تداولها بدعم من صانع السوق مرتين سنوياً في شهري يناير ويوليو بالاعتماد على فترة الستة أشهر السابقة للمراجعة.



أسماء الشركات المؤهلة للتداول بدعم صانع السوق كما في يوليو 2020:



- الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين.

- دبي للتأمين

- دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين.

- الاستشارات المالية الدولية

- بنك المشرق

- شركة الإسمنت الوطنية

- الشركة الوطنية الدولية القابضة

- أجيلتي

- الصقر الوطنية للتأمين

- الإمارات للمرطبات

- دبي للمرطبات

- بنك الإمارات للاستثمار

- الوطنية للتأمينات العامة

- المزايا القابضة

- مجموعة الصناعات الوطنية القابضة

- المجموعة العربية للتأمين (أريج)

- أورينت

- الأغذية المتحدة

- يونيكاي للأغذية

تجدر الإشارة إلى أن الهدف من وجود صانع السوق هو إيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب وانحسار الفجوة بين سعري البيع والشراء.

ففي حال وجود ضغوط بيعية من قبل المتعاملين لأي سبب كان يقوم صانع السوق بتوفير طلبات شراء مقابلة تمكن هؤلاء من بيع أسهمهم بشكل سلس دون أن يغير الاتجاه النزولي للسهم جراء عمليات البيع.

والعكس صحيح عندما يكون هناك ضغوط شرائية يقوم بتوفير عروض بيع مقابله من مخزون الأسهم لديه أو من متداولين آخرين بحيث يكون صعود السعر سلساً مع توفر عروض في جميع نقط ارتفاع السهم.

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