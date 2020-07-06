سوق دبي يعلن تحديثا لأوزان الشركات التي يتضمنها المؤشر العام

المصدر: وام

أعلن سوق دبي المالي، عن تحديث أوزان الشركات المتضمنة في المؤشر العام للسوق وذلك وفق مراجعة شهر يونيو 2020.

ويظهر التحديث أن عدد الشركات التي تضمنها المؤشر 37 شركة وبنكا مدرجة ضمن جميع القطاعات المتداولة لكن العدد الأكبر منها مصنف ضمن قطاعات العقار والبنوك والاتصالات.

واستحوذت أربع شركات على نحو 61 % من الوزن الكلي للمؤشر العام لسوق دبي المالي وتصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأثقل وزنا وبنسبة 20 % تلاه سهم بنك دبي الإسلامي 19.98 % ثم إعمار العقارية 15.13% والامارات للاتصالات المتكاملة 6%.

من جانب آخر نشر سوق دبي المالي قائمة بالأوراق المالية المؤهلة للتداول بدعم من صانع السوق خلال شهر يونيو من العام الجاري والتي تضمنت أسماء 19 شركة مدرجة في السوق.

وبحسب المعايير المتبعة في اعتماد الأوراق المالية المؤهلة للتداول بدعم من صانع السوق فإنها تشمل حجم التداول حيث يشترط بأن تقل نسبة إجمالي قيمة التداول على الشركة إلى إجمالي قيمة التداول في السوق خلال فترة التقييم عن 1% وذلك بالإضافة إلى معيار عدد الأسهم الحرة، علما بان قائمة الشركات تتم مراجعتها بواقع مرتين خلال العام.

كما نشر السوق أسماء للشركات المؤهلة للبيع على المكشوف تضمنت 12 شركة مدرجة في السوق، علما بأن عملية اختيار الشركات تجري أيضا ضمن معايير محددة وتتم مراجعتها بواقع مرتين خلال العام.

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