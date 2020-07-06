سوق دبي يُعيد فتح قاعة التداول غداً

المصدر: (دبي- البيان)

أعلن سوق دبي المالي، أمس، إعادة افتتاح قاعة التداول ومكاتب خدمة العملاء أمام المستثمرين اعتباراً من الغد، مع تطبيق مجموعة من التدابير الاحترازية حفاظاً على سلامة المتعاملين والموظفين.

وكان السوق أغلق القاعة ومكاتب خدمة العملاء بصورة مؤقتة منتصف مارس الماضي، مع استمرار أنشطة التداول في السوق كالمعتاد، وذلك مواكبة للإجراءات والتدابير الاحترازية، التي سارعت الإمارات إلى تطبيقها لاحتواء جائحة فيروس «كورونا» (كوفيد 19).

واستأنف السوق مطلع يونيو العمل من القاعة، من خلال العودة التدريجية للموظفين والوسطاء للعمل من مقره الرئيس، واكتملت في 14 يونيو عودة الموظفين بنسبة %100.

وقال حسن السركال، الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع العمليات في سوق دبي المالي: إن إعادة افتتاح القاعة ومكاتب خدمة العملاء تأتي في أعقاب النجاح الكبير، الذي حققته الإمارات لاحتواء الجائحة وتخضع لمجوعة من الضوابط والتدابير الاحترازية، التي سيتم تطبيقها بصورة صارمة، بما يحافظ على الصحة العامة وسلامة المتعاملين والموظفين على حد سواء.

وحث السركال المتعاملين في السوق على مواصلة الاستفادة من الخدمات الإلكترونية والذكية، التي يوفرها السوق بالوتيرة نفسها، التي تحققت خلال الشهور الثلاثة الماضية.

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