تحرّك أفقي للمؤشرات في انتظار محفزات جديدة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، مع تحرك المؤشرات أفقياً في انتظار محفزات جديدة، وسط تداولات هادئة وسيولة محدودة لم تتجاوز 200 مليون مع تركز 39% منها في 3 أسهم يتزعمها «طاقة» الذي تلقى دعماً إيجابياً جراء دمج الشركة معظم أصول مؤسسة أبوظبي للطاقة.

وارتفع سوق دبي هامشياً بنسبة 0.02% إلى 2062 نقطة مع ارتفاع أسهم العقار والخدمات والنقل والاستثمار والتأمين، بينما تراجع سوق أبوظبي طفيفاً 0.18% إلى 4303.9 نقاط مع تباين المؤشرات القطاعية حيث صعدت البنوك والاستثمار والتأمين والطاقة، مقابل هبوط الاتصالات والعقار.

واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية بنحو 184.4 مليون درهم (72.8 مليوناً لطاقة والاتحاد العقارية وأمانات)، منها 126 مليوناً في دبي و58.4 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 423 مليون سهم موزعة بواقع 242 مليوناً في دبي و181 مليوناً في أبوظبي، من خلال 2668 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 0.83% بفعل مكاسب «إعمار العقارية» 0.37% و«إعمار مولز» 0.71% و«الاتحاد العقارية» 0.33% و«أرابتك» 2.6% و«داماك» 5.57% فيما انخفض «ديار» 0.36%، وزاد قطاع الاستثمار 0.5% مع ارتفاع «سوق دبي المالي»2% و«شعاع كابيتال» 0.39% فيما استقر «دبي للاستثمار».

وارتفع قطاع النقل 0.73% . وانخفض قطاع البنوك 0.7% بعد نزول «دبي الإسلامي» 0.51% و«الإمارات دبي الوطني» 1%. وتصدر «الاتحاد العقارية» النشاط بسيولة 36.3 مليون درهم، تلاه «أمانات» 20 مليوناً، ثم «إعمار العقارية» 12.3 مليوناً، وحقق «داماك» أكبر ارتفاع 5.57%، فيما كان «أملاك» الأكثر انخفاضاً 3.55%.

ومال المستثمرون العرب نحو الشراء بصافي 9 ملايين درهم فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي انخفاض العقار 0.54%. ونزل قطاع الاتصالات 1.31% مع هبوط سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وارتفع قطاع البنوك هامشياً 0.02% مع صعود «أبوظبي الأول» 0.18% فيما نزل «أبوظبي الإسلامي» 0.27% و«أبوظبي التجاري» 0.79%، وزاد قطاع الاستثمار 1%، وارتفع قطاع الطاقة 2.8%.

وتزعم «طاقة» النشاط بنحو 16.4 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 6.6 ملايين، ثم «جلفار» 6.4 ملايين درهم. وحقق «طاقة» أكبر ارتفاع 14.95%، فيما كان «الشارقة للأسمنت» الأكثر تراجعاً 4.89%. واتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي 8.5 ملايين درهم، فيما مال المستثمرون المواطنون نحو التسييل.

إفصاحات

* يجتمع مجلس إدارة البنك العربي المتحد، اليوم، للموافقة على البيانات المالية الموحدة للفترة المنتهية في 31 مارس الماضي.

* أعلنت شركة «إسمنت رأس الخيمة»، أن مجلس إدارتها اتخذ قراراً بالتمرير، بتعيين استشاري خدمات مالية.

* أكدت شركة «الخليج للملاحة»، استكمال بيع ناقلة البتروكيماوية (الخليج مردف)، دون تحقيق أي أرباح، ولكن الشركة ستتمكن من تسوية كافة التزاماتها المالية المستحقة على السفينة، وبالتالي، تحسين الرافعة المالية للشركة.

* قررت شركة «أورينت للتأمين»، تأجيل البدء في ممارسة أعمالها في السوق السعودية، والذي كان متوقعاً السير فيها خلال العام الجاري، إلى منتصف 2022، بسبب الظروف الناجمة عن جائحة «كورونا».

* تجتمع الجمعية العمومية لشركة «دار التكافل» في 9 أغسطس القادم.

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