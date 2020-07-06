«موديز» و«فيتش» ترفعان تصنيف «طاقة» الائتماني

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، أن وكالتي «موديز» و«فيتش» للتصنيف الائتماني رفعتا تصنيفات المُصدِر النهائية، حيث رفعت «موديز» مستوى التصنيف 3 درجات إلى Aa3 من A3 و«فيتش» درجتين إلى AA- من A.

وتمثّل هذه التصنيفات رابع أعلى تصنيف ضمن درجة الاستثمار في مقاييس تصنيف الوكالتين، كما تستند إلى تصنيفات مستقلة من الدرجة الاستثمارية الصلبة «baa1» و«+bbb» والمعيّنة من قِبل «موديز» و«فيتش»، على التوالي.

وقالت وكالة «موديز»: تعكس الترقية وجهة نظر «موديز» بأن عملية نقل أصول مؤسسة أبوظبي للطاقة تعزّز الأهمية الاستراتيجية لـشركة «طاقة» بالنسبة لحكومة أبوظبي (ذات المستوى الائتماني Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة). كما ترسّخ الأصول الإضافية سيطرة «طاقة» على قطاع توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها، وتحلية المياه في أبوظبي.

وقد أصبحت «طاقة» شركة للمرافق متكاملة عمودياً بإجمالي أصول يبلغ حوالي 200 مليار درهم ومزيج أكثر تنوعاً من مصادر الطاقة لتوليد الكهرباء. وسترتفع نسبة تملّك حكومة أبوظبي بصورة غير مباشرة إلى ٪ 98.6من ٪74.1.

وذكرت وكالة «فيتش» أن «طاقة» تنفرد في قطاعي نقل وتوزيع الكهرباء والمياه بأبوظبي، وتحتل موقعاً رائداً في السوق في مجال توليد الطاقة. وتوفر «طاقة» حوالي ٪95 من المياه والكهرباء المستهلكة في أبوظبي.

وتتوقع «فيتش» أن تلعب «طاقة» دوراً كبيراً في أسواق قطاع المياه والكهرباء في أبوظبي، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، وفي تنويع مصادر الطاقة لتوليد الكهرباء لدى الإمارات نحو المصادر المتجددة.

وقال جاسم ثابت الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «طاقة»: طموحنا تقديم أداء مالي قوي والحفاظ عليه من خلال محفظة أصول متكاملة ومتنوعة بالكامل مع آفاق نمو قوية، ليكون الاستثمار في «طاقة» فرصة مغرية للمستثمرين في أسواق الأسهم والائتمان على السواء.

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