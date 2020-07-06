منصة «ميدتشينز» تستكمل جولة التمويل

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت «ميدتشينز»، منصة تداول الأصول الرقمية والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، أمس اختتام جولة التمويل الأخيرة بمشاركة مبادلة للاستثمارات المالية، ذراع إدارة الأصول التابعة لشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» وميامي إنترناشونال هولدينجز ومكتب أبوظبي للاستثمار إلى جانب مجموعة من المستثمرين الإقليميين البارزين.

وتسعى «ميدتشينز» من خلال مزاولة عملها في سوق أبوظبي العالمي إلى توفير أول منظومة لتداول واستثمار الأصول الرقمية في العالم خاضعة للتنظيم والإشراف الكامل ضمن الإطار التنظيمي الخاص بسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي. ومن المتوقع أن تباشر «ميدتشينز» عمليات التداول عام 2020 بعد الحصول على موافقة سلطة تنظيم الخدمات المالية.

وشارك مكتب أبوظبي للاستثمار في جولة التمويل من خلال صندوقه الاستثماري الذي يُعدّ جزءاً من برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية غداً 21 والذي يهدف إلى دعم الشركات الناشئة القائمة على الابتكار في أبوظبي.

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