تعرف على أداء أسهم «الشاشة الثانية» في أول أيام تداولها

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

شهدت أسهم «الشاشة الثانية» تداولات ضعيفة ومحدودة في أول أيام تداولها في شاشة مستقلة، حيث تم التعامل على 6 أسهم فقط من إجمالي 14 سهماً تم نقلها إليها، فيما لم تشهد 4 أسهم أي تداولات وظلت 4 أسهم أخرى موقوفة.

وأظهر رصد «البيان الاقتصادي»، أن الشاشة الثانية استقطبت سيولة بنحو 5.15 ملايين درهم بعد التداول على 34 مليون سهم من خلال 180 صفقة فقط. وارتفع سهم «المدينة للتمويل» وحيداً بنسبة 2.14%، فيما تراجع «الخزنة للتأمين» 4.8% بصفقة واحدة بقيمة 24 درهماً، و«أملاك للتمويل» 3.55% بسيولة 1.9 مليون، وانخفض «دي إكس بي» 2.43% جاذباً 2.38 مليون، و«الإثمار القابضة» 2.37% و«آن ديجيتال سيرفس» 2.3%.

ولم تشهد 4 أسهم أي تداولات أمس، وهي «الإمارات للمرطبات» و«الاستشارات المالية الدولية» و«يونيكاي للأغذية» في سوق دبي، وسهم «بنك الاستثمار» في سوق أبوظبي، فيما إعلان سوق دبي المالي أعلن سوق دبي المالي، عن استمرار تعليق التداول على أسهم 4 شركات لعدم استيفائها لمتطلبات الإفصاح وهي: «ماركة» و«دريك آند سكل» و«الخليجية للاستثمارات العامة» و«الفردوس القابضة». وذكر السوق أن «ماركة» إلى جانب عدم استيفائها متطلبات الإفصاح لم تعلن عن البيانات المالية لعام 2019.

وبدأ العمل أمس بإجراءات الشركات المدرجة المتعثرة والموقوفة من خلال شاشة الفئة الثانية، وذلك بعدما انتهت هيئة الأوراق المالية والسلع وسوقي دبي وأبوظبي الماليين من التأكد بشكل تام من سلامة عمل الأنظمة الإلكترونية في الأسواق وإتمام إجراءات اختبارها، لتجاوز أي عقبات تقنية وتفادي أية أعطال.

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