"سوق دبي": استمرار تعليق 4 شركات من أسهم "الشاشة الثانية"

المصدر: دبي - البيان

أعلن سوق دبي المالي، عن استمرار تعليق التداول على أسهم 4 شركات مدرجة من المقرر التداول عليها ضمن شاشة الفئة الثانية وذلك لعدم استيفائها جميعاً لمتطلبات الإفصاح.

وأوضح السوق في افصاح له اليوم الأحد، أن الشركات هي: "ماركة" و"دريك آند سكل أنترناشيونال" و"الخليجية للإستثمارات العامة" وشركة "الفردوس القابضة".

وذكر السوق أن شركة "ماركة" إلى جانب عدم استيفاءها متطلبات الإفصاح لم تعلن عن البيانات المالية لعام 2019.

وبدأ اليوم العمل بإجراءات الشركات المدرجة المتعثرة والموقوفة من خلال شاشة الفئة الثانية، وذلك بعدما انتهت هيئة الأوراق المالية والسلع وسوقي دبي وأبوظبي الماليين من التأكد بشكل تام من سلامة عمل الأنظمة الإلكترونية في الأسواق وإتمام إجراءات اختبارها، لتجاوز أي عقبات تقنية وتفادي أية أعطال.

وستضم الشاشة الجديدة، الشركات التي تم نقل إدراج أسهمها من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية بسبب تعليق إدراجها لمدة ستة أشهر فأكثر أو أن تكون الشركة حققت خسائر متراكمة بنسبة 50% فأكثر من رأسمالها بناء على آخر بيانات مالية سنوية مدققة للشركة، وذلك لأغراض متابعة أداء تلك الشركات.

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