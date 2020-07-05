"أورينت للتأمين" تؤجل بدء أعمالها بالسعودية إلى منتصف 2022

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة "أورينت للتأمين" والتي مقرها دبي، عن تأجيلها البدء في ممارسة أعمالها في فروعها بالسعودية، والتي كان مقرراً لها خلال العام الحالي، إلى منتصف عام 2022.

وذكرت الشركة في بيان لها اليوم الأحد على سوق دبي المالي، أنها حصلت على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) على تأجيل دخولها للسوق لمدة عامين.

وأضافت أن هذا التأجيل يرجع للمستجدات الحالية وانتشار فيروس "كوفيد-19"، وما صاحبه من قيود في التنقل والسفر عبر دول العالم وما ترتب عليه من تعطل في حركتي التجارة والاقتصاد خلال الفترة الماضية.

وأوضحت أن قرار التأجيل يمكنها من العمل في ظروف مناسبة، ويساعدها على البدء بصورة تتلاءم مع خططها التوسعية للدخول بقوة في السوق.

كانت "أورينت للتأمين" حصلت في فبراير الماضي على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي بفتح فروع لها في السعودية، وذلك برأسمال مدفوع قدره 300 مليون درهم.

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