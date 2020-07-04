الأسهم تتباين في أسبوع وسط ترقب للنتائج النصفية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام تداولات الأسبوع الماضي وسط سيولة متواضعة ناهزت 1.5 مليار درهم، في ظل ترقب المستثمرين محفزات جديدة، وبدء ماراثون الإفصاحات عن أرباح الشركات النصفية.

وارتفع سوق أبوظبي 0.61% إلى 4311.72 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والطاقة والتأمين والسلع والخدمات، فيما تراجع سوق دبي 1.2% عند 2061.49 نقطة مع تراجع أسهم البنوك والاستثمار والتأمين والعقار والنقل والسلع.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.5 مليار درهم منها 922.4 مليوناً في دبي و613.3 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 1.3 مليار سهم موزعة بواقع 1.12 مليار في دبي و213 مليوناً في أبوظبي، من خلال 20.7 ألف صفقة.

وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست» لـ «البيان الاقتصادي»: تباين الأداء الأسبوعي بعد أن نجحت الأسهم في تحقيق مكاسب في الربع الثاني وتعويض جانب من خسائرها بسبب تداعيات «كورونا».

موضحاً أنه مع عودة الحياة تدريجياً إلى طبيعتها مع فتح الأنشطة التجارية والسماح مؤخراً بعودة حركة السياحة إلى دبي وفق تدابير معينة بعد الإغلاق لفترة تجاوزت الثلاثة أشهر، ومع عودة الموظفين في القطاع الحكومي قريباً إلى أعمالهم بنسبة 100% سيكون ذلك حافزاً للأسواق في الفترة المقبلة مع اتجاه الأنظار إلى موسم النتائج الفصلية، وخصوصاً الأسهم القيادية.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 2.56% مع تراجع «إعمار العقارية» 3.6% و«الاتحاد العقارية» 3.24% و«إعمار مولز» 1.41% و«إعمار للتطوير» 3.27% و«أرابتك» 7.26% و«ديار» 3.82%، فيما ارتفع «داماك» 5.28%، وهبط قطاع البنوك 0.12% رغم استقرار «دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني» ونزول «أملاك» 12.19%.

وتراجع قطاع الاستثمار 1.51% مع انخفاض «سوق دبي المالي» 2.91% و«دبي للاستثمار» 0.86% و«شعاع كابيتال» 4.91%، ونزل قطاع النقل 3.22% مع هبوط «أرامكس» 7.61% فيما صعد «العربية للطيران» 0.84% و«الخليج للملاحة» 14.32%.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 1.21% مع صعود «أبوظبي الأول» 1.45% و«أبوظبي التجاري» 0.6% و«أبوظبي الإسلامي» 0.53%، وزاد قطاع الطاقة 0.87% مع نمو «طاقة» 11.6% رغم تراجع «أدنوك للتوزيع» 0.34% و«دانة غاز» 1.24%.

وهبط قطاع العقار 1% مع تراجع «الدار» 1.09% و«رأس الخيمة العقارية» 1.13%، فيما نزل قطاع الاستثمار 1% مع هبوط «الواحة كابيتال» 1.18% و«إشراق» 5.24% و«العالمية القابضة» 0.74%، واستقر قطاع الاتصالات من دون تغيير مع ثبات سهم «اتصالات».

استثمار

مالت المؤسسات نحو التسييل في السوقين بصافي استثمار 75.24 مليون درهم، منها 66.8 مليوناً في دبي و8.5 ملايين في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار 75.24 مليون درهم، موزعة بواقع 66.8 مليوناً في دبي و8.5 ملايين في أبوظبي.

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