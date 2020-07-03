3.2 مليارات مكاسب سوق أبوظبي في ختام الأسبوع

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسات الأسبوع، مع ارتفاع سوق أبوظبي بمكاسب 3.2 مليارات درهم بدافع من أسهم البنوك والعقار والاتصالات، فيما انخفض سوق دبي بضغط هبوط سهم «إعمار العقارية».

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.14% إلى 2061.49 نقطة مع تراجع أسهم العقار والنقل والاستثمار والسلع، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.62% عند 4311.72 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاتصالات والطاقة.

واجتذبت الأسهم سيولة إجمالية 343.8 مليون درهم، منها 197.8 مليوناً في دبي و146 مليوناً في أبوظبي وجرى التداول على 291 مليون سهم موزعة بواقع 225 مليوناً في دبي و66 مليوناً في أبوظبي، من خلال 4643 صفقة.

سوق دبي

وتراجع سوق دبي مع انخفاض قطاع العقار 0.93% نتيجة هبوط «إعمار العقارية» 1.47% و«إعمار للتطوير» 0.95% و«ديار» 0.36% و«داماك» 2.18% و«أرابتك» 0.86%، بينما ارتفع «إعمار مولز» 0.71% و«الاتحاد العقارية» 1.01%.

ونزل قطاع الاستثمار 0.66% نتيجة هبوط «سوق دبي المالي» 2.31% و«شعاع كابيتال» 2.7% مع استقرار «دبي للاستثمار».

وتراجع قطاع النقل 0.46% مع انخفاض «العربية للطيران» 0.82% و«الخليج للملاحة» 2.14%، فيما استقر «أرامكس»، وارتفع قطاع البنوك 0.52% نتيجة صعود «دبي الإسلامي» 1.3% واستقرار «الإمارات دبي الوطني».

تصدر «الخليج للملاحة» النشاط بقيمة 37 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة 28 مليون درهم، ثم «أمانات» 24.3 مليون درهم. وحقق «السلام البحرين» أكبر ارتفاع بنسبة 4.53%، فيما كان «السلام السودان» الأكثر تراجعاً بنسبة 4.68%.

وعمد المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار 19.7 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 0.56% مدفوعاً بصعود «أبوظبي الأول» 0.54% و«أبوظبي التجاري» 1.41% و«أبوظبي الإسلامي» 0.53%، وزاد قطاع العقار 0.96%.

ونما قطاع الاتصالات 0.96% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، ونما قطاع الطاقة 1.85% بعد ارتفاع «طاقة» بالحد الأعلى 14.95% عقب إتمام صفقة اندماجها مع مؤسسة أبوظبي للطاقة. بينما انخفض قطاع الاستثمار 0.3% إثر هبوط «إشراق» 3.56% و«الواحة كابيتال» 2.19% رغم ارتفاع «العالمية القابضة» 0.07%. وتصدر التداولات «أبوظبي الأول» بسيولة 64.8 مليون درهم، تلاه «اتصالات» 22 مليوناً. وحقق «طاقة» أكبر ارتفاع بنسبة 14.95%، فيما كان «الشارقة للإسمنت» الأكثر انخفاضاً 5%.

واتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 40 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل.

إفصاحات

- وافقت الجمعية العمومية لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل «تكافل» على توزيع أرباح نقدية قدرها 20 مليون درهم بنسبة 25% من رأس المال المدفوع بواقع 25 فلساً لكل سهم، تستحق لمالك السهم المسجل يوم الأربعاء 25 مارس الماضي.

- أعلنت شركة الصقر الوطنية للتأمين أن مجلس إدارتها وافق خلال اجتماعه أمس الخميس على سياسة مكافحة غسيل الأموال المحدثة.

- أفادت شركة «دريك آند سكل» بأن مبلغ 1.518 مليار درهم المذكور في الإيضاح رقم 13 من التقرير المالي يتمثل في عكس خسائر الائتمان المتوقعة والمتعلقة بالشركات التابعة المستبعدة خلال السنة.

وأوضحت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، إلى أن هذا المخصص تم تقييده في حسابات المجموعة بالقيمة التي تخص كل شركة تابعة مستبعدة.

وقالت إن الربح الناتج عن عكس المخصص المذكور جزء منه يخص الحصص غير المسيطرة من الشركات المستبعدة. وبينت أن الأرباح والخسائر وكل عنصر من عناصر بنود الدخل الشامل الأخرى تعود لمساهمي الشركة الأم للمجموعة والحصص غير المسيطرة، حتى ولو كانت نتائج الحصص المسيطرة تظهر عجزا في الرصيد.

- أعلنت شركة الصقر الوطنية للتأمين أن مجلس إدارتها وافق خلال اجتماعه أمس على سياسة مكافحة غسيل الأموال المحدثة.

تثبيت تصنيف «دبي التجاري»

ثبتت مؤسسة «كابيتال انتليجنس» العالمية للتصنيف الائتماني تصنيفها للعملات الأجنبية على المدى الطويل لدى «بنك دبي التجاري» عند «-A»، وكذلك ثبتت المؤسسة تصنيفها للعملات الأجنبية على المدى القصير لدى البنك عند «2A»، وكلا التصنيفين من الدرجة المتوسطة العليا.وتم منح البنك. (دبي- سيد صالح)

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