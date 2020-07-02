3.2 مليار درهم مكاسب أسهم أبوظبي في جلسة آخر أيام الأسبوع

المصدر: وام

أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات اليوم الأخير من الأسبوع على المربع الأخضر بدعم من تواصل عمليات الشراء الانتقائي على شريحة من الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والاتصالات، و ربحت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة في ختام الجلسة نحو 3.2 مليار درهم.

وكان لافتا للنظر النشاط الكبير الذي شهده سهم أبوظبي للطاقة المرتفع بالحد الأعلى المسموح به يوما والمغلق عند 77 فلسا وذلك بعد إعلان الشركة عن الاندماج مع مؤسسة أبوظبي للطاقة حيث أسفرت العملية عن تأسيس واحدة من أكبر الشركات العاملة في القطاع على مستوى الشرق الأوسط و أوروبا.

كما أعقب عملية الاندماج قيام وكالة موديز برفع تصنيف "طاقة" إلى Aa3 من A3 وتصنيفها قصير المدى إلى P-1 من P-2 مما شجع على الاستثمار في أسهمها .

من جهة أخرى ارتفع سهم بنك أبوظبي الأول إلى 11.2 درهم وبنك أبوظبي التجاري 5.05 درهم وصعد سهم اتصالات إلى مستوى 16.78 درهم في حين بلغ سهم الدار العقارية مستوى 1.81 درهم .

وكان المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية قد أغلق عند مستوى 4311 نقطة بزيادة نسبتها 0.62% مقارنة مع اليوم السابق، وبلغت قيمة الصفقات المبرمة في السوق 145 مليون درهم ووصل عدد الأسهم المتداولة 66 مليون سهم نفذت من خلال 1190 صفقة.

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