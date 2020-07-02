4320 حساباً جديداً في «سوق دبي»

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

أضافت شركات الوساطة العاملة في سوق دبي المالي 4320 حساباً جديداً خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 0.3 % مقارنة بـ4306 حسابات خلال الفترة نفسها من 2019 وفق رصد «البيان الاقتصادي». وارتفع عدد الحسابات الجديدة في يونيو المنقضي 690 حساباً، مقابل 538 حساباً في يونيو 2019.

واستحوذت «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» على النصيب الأكبر من الحسابات الجديدة الشهر الماضي بواقع 124 حساباً، فيما جاءت «بي إتش مباشر للخدمات المالية» في المركز الثاني بعدد 104 حسابات.

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