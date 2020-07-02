«الأوراق المالية»: تعديل موعد إطلاق الشاشة الثانية لتوحيد التداول

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

نوهت هيئة الأوراق المالية والسلع بأن تعديل موعد العمل بالقرار والإجراءات الخاصة بالشركات المدرجة المتعثرة والموقوفة من خلال «شاشة الفئة الثانية للسوق» إلى الأحد القادم بدلاً من أمس الأربعاء جاء حرصاً منها على توحيد نظام التداول على مدار جلسات الأسبوع الحالي.

وأضافت الهيئة في إيضاح أمس، أن التعديل سيسهم في الاستفادة من يومي أمس الأربعاء واليوم الخميس في متابعة التنفيذ، والتأكد بشكل تام من سلامة عمل الأنظمة الإلكترونية في الأسواق وإتمام إجراءات اختبارها، لتجاوز أي عقبات تقنية وتفادي أية أعطال .

وستضم «شاشة الفئة الثانية»، الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة نسبة 50% فأكثر من رأسمالها بناءً على آخر بيانات مالية سنوية مدققة حيث ستعتمد البيانات المالية السنوية المدققة للعام 2019، إضافة إلى الشركات التي بلغت مدة تعليق إدراج أسهمها 6 أشهر فأكثر، وسيتم وضع هذه الشركات على قائمة المتابعة لتقييم مدى التزامها بمتطلبات الإدراج والإفصاح، ويتوجب على الشركات المدرجة بالقائمة القيام بالإجراءات اللازمة لتصويب أوضاعها.

ومن المقرر نقل 14 سهماً إلى شاشة الفئة الثانية في أسواق المال وهي «بنك الاستثمار» و«أملاك للتمويل» و«الإمارات للمرطبات» و«يونيكاي للأغذية» و«ماركة» و«دي إكس بي إنترتينمينتس» و«الخزنة للتأمين» و«الخليجية للاستثمارات العامة» و«دريك آند سكل» و«الفردوس القابضة» و«الإثمار القابضة» و«المدينة للتمويل والاستثمار» و«الاستشارات المالية الدولية» و«آن ديجيتال سيرفيسز».

وتصنف الشركات المدرجة بسوق دبي المالي ضمن فئتين حيث تضم الفئة الأولى 54 شركة محلية وأجنبية فيما تضم الفئة الثانية 12 شركة مساهمة عامة محلية وأجنبية، بينها 4 شركات موقوفة عن التداول، بينما هناك شركتان موقوفتان في سوق أبوظبي وهما «بنك الاستثمار» و«الخزنة للتأمين».

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