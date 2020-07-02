أسواق الأسهم تتماسك أمام الضغوط

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تماسكت أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس وأغلقت على تراجعات هامشية بفعل عمليات بيع محدودة استهدفت أسهم «أبوظبي الأول» و«إعمار العقارية» إلى جانب قطاع الاستثمار، في وقت هبطت السيولة مجدداً لدون 300 مليون في ظل غياب المحفزات.

وانخفض سوق دبي هامشياً بنسبة 0.04% إلى 2064.39 نقطة بضغط هبوط أسهم الاستثمار والنقل مقابل ارتفاع البنوك والعقار، فيما نزل سوق أبوظبي 0.02% عند 4285.06 نقطة مع تراجع أسهم البنوك. واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية بنحو 253.8 مليون درهم، منها 162.13 مليوناً في دبي و91.6 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 227.13 مليون سهم موزعة بواقع 197.7 مليوناً في دبي و29.35 مليوناً في أبوظبي، من خلال 4348 صفقة.

سوق دبي

وتأثر سوق دبي بانخفاض قطاع الاستثمار 0.78% مع نزول «دبي للاستثمار» 0.86% و«سوق دبي المالي» 0.6% و«شعاع» 0.39%، ونزل قطاع النقل 3.01%.

وصعد قطاع العقار بنحو 0.54% مع صعود «داماك» 7.15% و«إعمار مولز» 1.46%، رغم هبوط «إعمار العقارية» 0.37% و«أرابتك» 0.17%، وزاد قطاع البنوك 0.32% مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي» بنسبة 0.45% و0.26% على التوالي.

وهيمن «الخليج للملاحة» على النشاط مستقطباً 28.8 مليون درهم، يليه «الإمارات دبي الوطني» 19.17 مليوناً، ثم «إعمار العقارية» 17.04 مليوناً. وحقق «داماك» أكبر ارتفاع بنحو 7.15%، فيما كان «أرامكس» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.93%. ومال المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء بصافي 3.15 ملايين درهم، فيما اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي، انخفض قطاع البنوك 0.44%، وهبط قطاع الطاقة 0.53%. وصعد قطاع الاتصالات 0.73% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، ونما قطاع الاستثمار 0.33%، وزاد قطاع العقار 0.58%.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط بسيولة 31.8 مليون درهم، يليه «أبوظبي الإسلامي» 16.5 مليوناً. وحقق «إشراق» أكبر ارتفاع بنسبة 3.69%، فيما لم يتراجع سوى 4 أسهم فقط تصدرها «القدرة القابضة» بنحو 4.84%. وعمد المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء بصافي 7.78 ملايين درهم، فيما اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو التسييل.

إفصاحات

* أوضحت شركة «داماك» أنها لم تستلم حتى تاريخه أي طلبات من أي جهة، تتضمن نية الاستحواذ، وذلك رداً على التقارير المنشورة أخيراً، ومفادها أن رئيس الشركة يدرس جعلها شركة خاصة.

* وافقت الجمعية العمومية لشركة «أبوظبي لبناء السفن» على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام الماضي، وتعيين عارف محمد سعيد محمد آل علي، وسعيد سالم حسن سالم السويدي عضوين بمجلس الإدارة.

* أعلنت «الإمارات لقيادة السيارات» فصل الرئيس التنفيذي السابق خالد خليفة المنصوري عن العمل، وإنهاء خدماته اعتباراً من 1 يوليو، وإحالة المخالفات المنسوبة إليه إلى الجهات المختصة.

* وافقت الجمعية العمومية لشركة «أرابتك القابضة» على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن العام الماضي.

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