10 شركات وساطة تستأثر بـ %74 من تداولات سوق دبي في يونيو

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

استحوذت 10 شركات وساطة من بين 31 شركة عاملة في سوق دبي المالي على نحو 73.8% أو ما يعادل 9.2 مليارات درهم من إجمالي تعاملات الشركات في يونيو الماضي البالغة نحو 12.4 مليار درهم.

وتصدرت «بي إتش مباشر» القائمة، حيث بلغت حصتها نحو 1.5 مليار درهم ما يعادل 12.17%، وجاءت «هيرميس - الإمارات» في المرتبة الثانية بحوالي 1.35 مليار درهم بنسبة 10.86% من إجمالي قيم التداول في السوق.

صدارة

وحلت في المركز الثالث «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» بنحو 1.3 مليار درهم بنسبة 10.55%، تلتها «أرقام سيكيوريتيز» بنحو 962.74 مليون درهم بنسبة 7.72%، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بنحو 858.78 مليون درهم بنسبة 6.89%، ثم «أبوظبي الأول للأوراق المالية» بنحو 835.16 مليون درهم بنسبة 6.7%، ثم «مينا كورب للخدمات المالية» بحصة 680 مليون درهم بنسبة 5.45% تلاها «الرمز كابيتال» بنحو 677.8 مليون درهم بنسبة 5.44%.

وفى المركز التاسع جاءت «دبي الإسلامي للخدمات المالية» بنحو 595.3 مليون درهم بنسبة 4.78%، ثم «أبوظبي التجاري للأوراق المالية» بحوالي 411.7 مليون درهم بنسبة 3.3%، ثم «المشرق للأوراق المالية» بنحو 293.9 مليون درهم بنسبة 2.36%، يتبعها «الإمارات الإسلامية للوساطة المالية» بنحو 273.87 مليون درهم أو ما يعادل 2.2%، ثم «الشارقة الإسلامي للخدمات المالية» بحصة 2.11% تعادل 263.17 مليون درهم.

حصص

بلغت حصة شركة دار التمويل للأوراق المالية نحو 2.09 % تعادل 260.1 مليون درهم، ثم «الضمان للأوراق المالية» بنحو 259.9 مليون درهم بحصة 2.09 % و«سيكو للوساطة المالية» بنسبة 2.01 % تعادل 251.06 مليون درهم، يتبعها «الدار للأسهم والسندات» بحصة 1.81 % أو 226.2 مليون درهم، و«شعاع للأوراق المالية» بنحو 1.71 % أو ما يعادل 212.57 مليون درهم و«الأنصاري للخدمات المالية» بحصة 1.37 % تعادل 170.4 مليون درهم.

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