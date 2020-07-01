"الإمارات لقيادة السيارات" تفصل الرئيس التنفيذي السابق

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، عن فصل الرئيس التنفيذي السابق خالد خليفة المنصوري، من عمله وإنهاء خدماته اعتباراً من اليوم الأربعاء.

وقالت الشركة في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إنها أحالت المخالفات المنسوبة للرئيس التنفيذي السابق إلى الجهات المختصة.

ولم يفصح بيان الشركة عن تفاصيل وماهية المخالفات المرتكبة التي استدعت فصل خالد المنصوري.

وكانت الإمارات لتعليم قيادة السيارات عينت خالد المنصوري، رئيسا تنفيذيا للشركة اعتبارا من الأول من أكتوبر 2014.

وتعمل الشركة في إعداد وتطوير برامج القيادة، والتدريب على القيادة في السباقات والمناطق الصعبة، وتوفير برامج الأمن، للمواطنين والأجانب.

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