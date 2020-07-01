حكومة إندونيسيا تدرج صكوكاً بـ 2.5 مليار دولار في ناسداك دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أدرجت حكومة إندونيسيا، ثلاث إدراجات من الصكوك بقيمة 2.5 مليار دولار في بورصة ناسداك دبي.

وذكرت البورصة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن تلك الصكوك شهدت اقبالاً واسعاً من قبل المستثمرين المحليين والدوليين، حيث بلغ حد الاكتتاب عليها 6.7 أضعاف قيمتها.

وتضم الإدراجات إصداراً مدته 10 سنوات بقيمة مليار دولار، وإصدارين قيمة كل منهما 750 مليون دولار، مدة الأول 5 سنوات والثاني 30 سنة.

وسيتم تخصيص عائدات هذه الصكوك لتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إندونيسيا.

وجدبر بالذكر أنّ الصكوك البالغة 750 مليون دولار بمدة خمس سنوات هي صكوك خضراء مخصصة لمشاريع التنمية المستدامة.

وبهذا الإصدار، فقد أصبح لدى إندونيسيا الآن ثلاث إدراجات صكوك خضراء في بورصة ناسداك دبي، بما فيها أول إصدار سيادي للصكوك الخضراء في العالم بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي تم إدراجه في شهر مارس من عام 2018.

وفي هذا السياق، صرح عبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي: "تعمل ناسداك دبي على تعزيز دعمها لقطاع الصكوك من خلال التواصل الفعال على المستوى المحلي والدولي مع الجهات المصدرة والتي يمكنها الاستفادة من المنصة العالمية المرموقة التي توفرها بورصة ناسداك دبي. ونحن نستعد لاستقبال مجموعة واسعة من الإدراجات الجديدة في الأشهر القادمة، مستفيدين من علاقاتنا الوثيقة داخل الأسواق المالية الإسلامية".

من جهته أشار حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي: إن تاريخ الشراكة العريق بين الأسواق المالية في دبي وإندونيسيا يوفر الدعم للتنمية الاقتصادية في كلا البلدين ولنمو الأسواق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في العالم. وفي إطار تركيزنا على دعم وتشجيع نشاط الأسواق المالية في قطاع الاستدامة، يسعدنا أن نرحب بالإدراج الأخير للصكوك الخضراء من قبل الحكومة الإندونيسية إلى جانب إدراجاتها الأخرى."

وتحتل ناسداك دبي المركز الاول على مستوي الدولة والمنطقة في قطاع التمويل البيئي والاجتماعي والحوكمي حيث تبلغ القيمة الاجمالية للصكوك والسندات الخضراء 6.55 مليار دولار امريكي، وتلتزم البورصة بتأكيد دورها الريادي من خلال جذب الجديد من المنتجات الاستثمارية الخضراء وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية والمصدرين.

تعد الحكومة الإندونيسية أكبر مصدر للصكوك الإسلامية في بورصة ناسداك دبي من حيث القيمة وعدد الإدراجات، إذ بلغت قيمة صكوكها الإجمالية 17.5 مليار دولار أمريكي و14 إصدارًا.

وقد تمت الإدراجات الثلاث الأخيرة من قبل الحكومة الإندونيسية في 23 يونيو 2020.

وحصل إطار عمل الصكوك الخضراء الإندونيسية على تصنيف أخضر متوسط وفق مقياس سيسرو (CICERO).

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