الأجانب غير العرب يستحوذون على 31% من تداولات أسواق الإمارات

المصدر: وام

بلغت قيمة تداولات الأجانب غير العرب في أسواق المال الإماراتية نحو 6.3 مليار درهم شراء وبيعا خلال شهر يونيو 2020، تشكل ما نسبته 31 % تقريبا من إجمالي التداولات المسجلة بحسب ما يظهره الرصد الشهري للتعاملات في سوقي أبوظبي ودبي الماليين.

ووصل إجمالي التداولات في الأسواق المالية خلال شهر يونيو نحو 20.3 مليار درهم " شراء وبيع "، منها 12.47 مليار درهم في سوق دبي المالي و7.83 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ويتضح من خلال المتابعة أن سلوك المستثمرين الأجانب مال إلى الشراء في سوق دبي المالي خلال شهر يونيو حيث بلغ صافي تداولاتهم نحو 188 مليون درهم تقريبا في حين غلبت نزعة البيع على سلوكهم في سوق أبوظبي لأوراق المالية وبقيمة 300 مليون درهم تقريبا.

وكانت استثمارات الأجانب من غير العرب شهدت ارتفاعا في وتيرة تدفقها خلال الشهرين الماضيين وذلك بدعم من إدراج بعض الأسهم الإماراتية ضمن مؤشرات عالمية مما يعني أنها باتت هدفا للمحافظ الاستثمارية الدولية.

وتفصيلا .. على مستوى حركة تداولات الأجانب "غير العرب" في الأسوق خلال شهر يونيو من العام الجاري فقد بلغت قيمة مشترياتهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.5 مليار درهم تقريبا في حين وصلت قيمة مبيعاتهم في الشهر ذاته 1.8 مليار درهم تقريبا.

وبذلك فقد بلغ إجمالي تداولات هذه الشريحة من المستثمرين 3.3 مليار درهم تشكل ما نسبته 42% من إجمالي التداولات المسجلة في السوق خلال شهر يونيو .

أما في سوق دبي المالي فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب من غير العرب خلال شهر يونيو 1.6 مليار درهم تقريبا مقابل مبيعات بقيمة 1.41 مليار درهم .

وشكلت تداولات الأجانب في سوق دبي المالي نحو 24.1 % من إجمالي التداولات المسجلة في فترة الرصد.

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