"داماك العقارية": لم نستلم أي طلبات تضمن نية الاستحواذ

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت شركة داماك العقارية، اليوم الأربعاء، أنها لم تستلم أي طلبات من أي جهة تضمن نية الاستحواذ.

جاء تأكيد الشركة المدرجة في سوق دبي المالي، في بيان توضيحي حول الخبر المتداول في وسائل الإعلام بخصوص عزم حسين سجواني رئيس "داماك العقارية" شراء حيازات مساهمي الأقلية في الشركة وتحويلها لشركة خاصة.

وارتفعت أسهم داماك العقارية بأكثر من 10% في بداية تعاملات اليوم إلى 0.755 درهم.

ونقلت وكالة رويترز أمس عن ثلاثة مصادر مطلعة أن رئيس داماك العقارية، يدرس شراء حيازات مساهمي الأقلية وجعل الشركة، البالغة قيمتها 1.1 مليار دولار، مساهمة خاصة.

وقال أحد المصادر إن حسين سجواني، الذي أسس الشركة قبل نحو 20 عاماً، يدرس الصفقة منذ أواخر 2019 بعد تراجع سعر سهم داماك على مدار العامين الماضيين.

وتفيد بيانات رفينيتيف بأن "سجواني" يملك حالياً حصة 72.2% في داماك.

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