ناسداك دبي ترحب بإدراج صكوك بـ 300 مليون دولار لـ«دبي الإسلامي»

المصدر: دبي - البيان

رحبت ناسداك دبي، أمس، بإدراج بنك دبي الإسلامي، أكبر البنوك الإسلامية في دولة الإمارات، صكوكاً بقيمة 300 مليون دولار أمريكي.

ويمثل هذا الإصدار إصداراً مفتوحاً لصكوك بقيمة مليار دولار أمريكي تم إدراجها في بورصة ناسداك دبي في 16 يونيو 2020. وقد خصص بنك دبي الإسلامي عائدات هذه الصكوك لدعم عملائه ودعم مجتمع الأعمال مع بدء تعافي الاقتصاد.

ويعد بنك دبي الإسلامي إحدى أبرز الجهات الرائدة لإصدار الصكوك الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغ مجموع إصداراته في بورصة ناسداك دبي، البورصة المالية العالمية في المنطقة 6.3 مليارات دولار، بما فيها هذا الإدراج الأخير بقيمة 300 مليون دولار.

وتعتبر دبي أحد أكبر مراكز إدراج الصكوك في العالم، إذ بلغت القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة حتى الآن 71.09 مليار دولار، 43% منها لجهات إصدار إماراتية، و57% لجهات إصدار عالمية.

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