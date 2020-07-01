تباين أداء أسواق الأسهم.. والسيولة 452 مليوناً

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسة، أمس، رغم مبيعات المستثمرين الأجانب والمؤسسات، إذ صعد سوق أبوظبي مدفوعاً بمكاسب سهم «أبوظبي الأول»، فيما انخفض سوق دبي بضغط من «إعمار العقارية» و«دبي الإسلامي»، في وقت تجاوزت السيولة 450 مليوناً.

وصعد سوق أبوظبي 0.24% إلى 4285.79 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والطاقة والخدمات، فيما تراجع سوق دبي بنسبة 0.73% عند 2065.28 نقطة مع انخفاض أسهم البنوك والعقار والسلع والاستثمار والتأمين.

واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية بنحو 452 مليون درهم، منها 242.1 مليوناً في دبي و209.7 ملايين في أبوظبي، وجرى التداول على 370 مليون سهم موزعة بواقع 308.15 ملايين في دبي 62 مليوناً في أبوظبي، من خلال 4895 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 1.81% مع هبوط «إعمار العقارية» 2.15% و«إعمار للتطوير» 0.94% و«إعمار مولز» 2.83% و«الاتحاد العقارية» 1.31% و«ديار» 0.35% و«أرابتك» 2.35%، فيما ارتفع «داماك» 0.88%. وانخفض قطاع البنوك 0.49% مع هبوط «دبي الإسلامي» 1.03% فيما استقر «الإمارات دبي الوطني».

وهبط قطاع الاستثمار هامشياً 0.08% مع تراجع «شعاع كابيتال» 3.34% فيما ارتفع «سوق دبي المالي» 0.24% واستقر «دبي للاستثمار»، وارتفع قطاع النقل 0.03% مع صعود «أرامكس» 0.29%، فيما استقر «العربية للطيران» وانخفض «الخليج للملاحة» 3.03%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 49.4 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 36 مليون، ثم «العربية للطيران» 35.85 مليوناً، وحقق «مصرف السلام السودان» أكبر ارتفاع 10.74%، فيما كان «الإثمار» الأكثر انخفاضاً 4.61%. ومال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي 20 مليون درهم، موزعة بواقع 7.8 ملايين للعرب و5.9 ملايين للخليجيين و6.34 ملايين للمواطنين، فيما اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 1.14% مع صعود «أبوظبي الأول» 1.18% فيما انخفض «أبوظبي التجاري» 0.8% و«أبوظبي الإسلامي» 0.8%، وارتفع قطاع الطاقة 0.14% مع صعود «أدنوك للتوزيع» 0.34% واستقرار «دانة غاز».

وانخفض قطاع العقار 2.63% نتيجة هبوط «الدار» 2.73% و«رأس الخيمة العقارية» 1.12%، ونزل قطاع الاتصالات 0.96% مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. ونزل قطاع الاستثمار 0.6% مع تراجع «العالمية القابضة» 0.81% و«إشراق» 1.36% فيما ارتفع «الواحة كابيتال» 1.49%.

وهيمن «واحة الزاوية» على النشاط بنحو 65.84 مليوناً درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 42.7 مليوناً، وحقق «الإمارات لقيادة السيارات» أكبر صعود بنحو 14.95%، فيما كان «القدرة القابضة» الأكثر انخفاضاً 4.62%. واتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي 45.4 مليونا، فيما اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل.

إفصاحات

- وافقت الجمعية العمومية لـ«بنك الاستثمار» على استمرار البنك في مباشرة نشاطه رغم بلوغ خسائره نصف رأسماله المصدر.

- أعلنت شركة «عمان والإمارات للاستثمار القابضة» تأجيل اجتماع الجمعية العمومية إلى يوم 6 يوليو الجاري بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

- حققت «البحيرة الوطنية للتأمين» أرباحاً بنحو 19.084 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري مقابل 19.145 مليون درهم في الفترة نفسها من 2019.

- تناقش الجمعية العمومية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار في 19 يوليو الجاري توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام الماضي، وتفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز عن 10% من عدد أسهمها.

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