تأجيل إطلاق شاشة أسهم الشركات الموقوفة إلى 5 يوليو

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أجلت هيئة الأوراق المالية والسلع العمل بقرار وإجراءات التعامل مع الشركات المدرجة المتعثرة والموقوفة من خلال «شاشة الفئة الثانية للسوق» إلى الأحد القادم الموافق 5 يوليو 2020، بعد أن كان مقرراً انطلاقها وبدء التداول عليها اعتباراً من اليوم.

ويشمل القرار إعداد قائمة متابعة تضم الشركات التي تم نقل إدراج أسهمها من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية بسبب تعليق إدراجها لمدة ستة أشهر فأكثر أو أن تكون الشركة حققت خسائر متراكمة بنسبة 50% فأكثر من رأسمالها بناء على آخر بيانات مالية سنوية مدققة للشركة، وذلك لأغراض متابعة أداء تلك الشركات.

وقالت الهيئة، في رسالة وجهتها لشركات الوساطة المرخصة، أمس، أطلعت «البيان» عليها، إن الإقرار المطلوب تسلمه من قبل المستثمرين الراغبين في شراء أسهم الشركات المدرجة في شاشة الفئة الثانية لم يعد إلزامياً بناء على الملاحظات الواردة من عدد من شركات الوساطة.

5 إجراءات

وأوضحت الهيئة أنه من الممكن الاستعاضة عن القرار بنشر تنويه للمستثمرين في حال رغبتهم في الاستثمار بأسهم الشركات المساهمة المدرجة في «شاشة الفئة الثانية للسوق» يضم 5 نقاط وإجراءات رئيسية، وذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بشركة الوساطة ومنصة التداول بشكل واضح للمستثمرين.

وذكرت الهيئة أن الإجراءات الخمسة المقترحة قبل عملية شراء تلك السهم، هي: الاطلاع على المعلومات والبيانات الواردة في صفحة الشركة على الموقع الإلكتروني للسوق، والاطلاع على إفصاحات الشركة في الموقع الإلكتروني للسوق، والاطلاع على القوائم والبيانات المالية للشركة وملاحظات مدقق حسابات الشركة المذكورة في تقريره عن القوائم المالية للشركة، والاطلاع على إفصاح الشركة عن التحليل التفصيلي للخسائر المتراكمة وخطة الشركة لمعالجة هذه الخسائر أو خطة تصويب أوضاعها، مراجعة المستشار المالي أو المحلل المالي المرخص من الهيئة للحصول على التوصية الاستثمارية.

سوق دبي

وأعلن سوق دبي المالي أمس إطلاق «شاشة الفئة الثانية» اعتباراً من 5 يوليو 2020. وبموجب القرار يتم تصنيف الشركات المدرجة في سوق دبي المالي ضمن فئتين، حيث تضم الفئة الأولى 54 شركة محلية وأجنبية فيما تضم الفئة الثانية 12 شركة مساهمة عامة محلية وأجنبية، بينها 4 شركات موقوفة عن التداول.

وقال حسن السركال، الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع العمليات في سوق دبي المالي: إن إعادة الشركات الموقوفة إلى التداول ترتبط بتلبيتها للمتطلبات الواردة في قرار الهيئة سواء فيما يخص إعلان النتائج المالية المدققة لعام 2019، وحصولها على موافقة الهيئة على خطة معالجة الأوضاع التي أدت إلى تعليق تداولها بما يسهل على المستثمرين معرفة الوضع المالي لكل شركة ومخاطر الاستثمار فيها وأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

سوق أبوظبي

وأكد «سوق أبوظبي للأوراق المالية» أنه يعمل حالياً على وضع اللمسات النهائية لتطبيق قرار هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن إعادة الشركات الموقوفة للتداول اعتباراً من 5 يوليو المقبل من خلال شاشة مستقلة.

وقال خليفة المنصوري الرئيس التنفيذي لـ «سوق أبوظبي للأوراق المالية»: استجابةً لقرار هيئة الأوراق المالية والسلع بإعادة الشركات الموقوفة إلى التداول عبر شاشة مستقلة تمكننا من إنجاز التصاميم الفنية والتقنية الخاصة بالشاشة المستقلة لتكون جاهزة مع مطلع الشهر المقبل.

موضحاً أن السوق يتمتع ببنية تقنية عالية الجاهزية والكفاءة بما يتيح إعادة تلك الشركات إلى التداول من خلال شاشة عرض مستقلة، مؤكداً أن السوق جاهز لتطبيق هذه الخطوة بما يمتلكه من بنية تحتية رقمية فائقة الجودة وهي البنية التي أنجزها ضمن برنامجه للتسريع الرقمي.

تصويب الأوضاع

ويتعين على اللجنة اتخاذ إجراءات تشمل، رفع توصية إلى الهيئة والسوق بنقل إدراج أسهم الشركة إلى الفئة الأولى وذلك في حال تصويب الشركة لأوضاعها خلال المدة الزمنية المحددة، وفى حال عدم تصويب أوضاعها توصي اللجنة للهيئة والسوق بإحدى التوصيتين إما بقاء الشركة مدرجة ضمن الفئة الثانية مع استمرار تداول أسهمها أو إلغاء إدراج أسهمها وفقاً للإجراءات المحددة.

وتلتزم الشركات المدرجة في قائمة المتابعة بتزويد اللجنة بخطة عمل لتصويب أوضاعها المعتمدة من قبل مجلس إدارتها وجهة ذات خبرة فنية ومالية توافق عليها الهيئة، والإفصاح للجنة كل 3 أشهر أو عند الطلب عن تفاصيل تنفيذ خطة تصويب الأوضاع وتلبية متطلبات قائمة المتابعة ومدى التزامها بشروط ومتطلبات الإدراج والإفصاح.

إجراءات

في حال قررت هيئة الأوراق المالية والسلع العمل بعد التشاور مع السوق إلغاء إدراج أسهم الشركة يتم اتخاذ إجراءات تشمل قيام الهيئة بإخطار الشركة بإلغاء إدراج أسهمها خلال 30 يوماً من تاريخ صدور القرار، وقيام السوق المعني بالإعلان عن قرار إلغاء الإدراج على موقعه الإلكتروني خلال 30 يوماً متضمناً آلية نقل ملكية أسهم الشركة بعد إلغاء الإدراج.

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