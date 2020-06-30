عمومية "دريك آند سكل" تقر تحفيز وتحسين السيولة وتحصيل الديون

المصدر: دبي - البيان

صادقت الجمعية العمومية لشركة "دريك آند سكل إنترناشيونال"، اليوم الثلاثاء، على آخر التطورات المتعلقة بالتحقيقات التي تجريها مع الإدارة التنفيذية السابقة، وكذلك آخر التطورات المتعلقة بإعادة الهيكلة.

وقالت الشركة، في افصاح لسوق دبي المالي، إن العمومية وافقت أيضاً على مقترح مجلس الإدارة بهدف العمل على تحفيز وتحسين سيولة الشركة ومنحه جميع الصلاحيات اللازمة للتفاوض وتعيين مستشاري تمويل وتحصيل، استقصائيين ومتخصصي أعمال التنشيط ومكاتب محاماة وشركات تحصيل ديون وغيرهم من ذوي الخبرة والتفاوض والدخول في جميع أنواع الاتفاقيات، ومن ضمنها اتفاقيات التسويات مع أي شخص سواء طبيعي أو معنوي.

وأوضحت أن ذلك يهدف لتحسين مكانة الشركة وشركاتها التابعة، وتأمين السيولة وتحصيل ديون الشركة وشركاتها التابعة داخل وخارج دولة الإمارات سواء عن طريق الحصول على أموال نقدية و/ أو عينية عبر توحيد الجهود وتنظيمها بشكل فعال حسب ما يراه المجلس مناسبا وبالنسب المئوية من دون التحصيل التي يراها مناسبة من الأموال والأصول التي يتم توفيرها أو المحصلة بحسب طبيعة الديون وصعوبة تحصيله والجهود الضرورية وللمجلس الحق بمنح مكافآت أيضا لموظفي الشركة الذين سوق يساهموا في تحصيل ديون الشركة وشركاتها التابعة من أية أطراف مدينة للشركة وحسب ما يراه مناسباً.

كما أقرت الجمعية العمومية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن العام الماضي، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن ذات السنة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز