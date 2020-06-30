تأجيل إطلاق شاشة أسهم الشركات المتعثرة إلى 5 يوليو

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

علمت "البيان"، أن هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات قررت تأجيل العمل بإجراءات التعامل مع الشركات المدرجة المتعثرة إلى الأحد القادم الموافق 5 يوليو 2020.

وقالت الهيئة، في رسالة وجهتها إلى شركات الوساطة المرخصة أطلعت "البيان" عليها، إن الإقرار المطلوب استلامه من قبل المستثمرين الراغبين في شراء أسهم الشركات المدرجة في شاشة الفئة الثانية لم يعد إلزاميا بناء على الملاحظات الواردة من عدد من شركات الوساطة.

وأوضحت الهيئة انه من الممكن الاستعاضة عن القرار بنشر تنويه للمستثمرين في حال رغبتهم في الاستثمار بأسهم الشركات المساهمة المدرجة في "شاشة الفئة الثانية للسوق" يضم 5 نقاط وإجراءات رئيسية، وذلك على الموقع الالكتروني الخاص بشركة الوساطة ومنصة التداول بشكل واضح للمستثمرين.

وذكرت الهيئة أن الإجراءات الخمسة المقترحة قبل عملية شراء تلك السهم، هي: الاطلاع على المعلومات والبيانات الواردة في صفحة الشركة على الموقع الإلكتروني للسوق، والاطلاع على إفصاحات الشركة في الموقع الالكتروني للسوق، والاطلاع على القوائم والبيانات المالية للشركة وملاحظات مدقق حسابات الشركة المذكورة في تقريره عن القوائم المالية للشركة، والاطلاع على افصاح الشركة عن التحليل التفصيلي للخسائر المتراكمة وخطة الشركة لمعالجة هذه الخسائر أو خطة تصويب أوضاعها، مراجعة المستشار المالي أو المحلل المالي المرخص من الهيئة للحصول على التوصية الاستثمارية.

كانت هيئة الأوراق المالية والسلع أعلنت الخميس الماضي عن 14 سهماً سيتم نقلها إلى شاشة الفئة الثانية في أسواق المال المحلية ليتم التداول عليها بشكل منفصل عن السوق الرئيسي اعتباراً من مطلع يوليو القادم، في خطوة تستهدف اتاحة الفرصة للمستثمرين لاتخاذ قرار بشأن استثماراتهم في الشركات المتعثرة مع اتخاذ ضمانات كافية لحمايتهم.

وقالت الهيئة، أن الأسهم هي "بنك الاستثمار" و"أملاك للتمويل" و"الإمارات للمرطبات" و"يونيكاي للأغذية" و"ماركة" و"دي إكس بي إنترتينمينتس" و"الخزنة للتأمين" و"الخليجية للاستثمارات العامة" و"دريك آند سكل" و"الفردوس القابضة" و"الإثمار القابضة" و"المدينة للتمويل والاستثمار" و"الاستشارات المالية الدولية" و"آن ديجيتال سيرفيسز".

وأوضحت الهيئة أن هذه القائمة ستخضع لإجراءات التعامل مع الشركات المساهمة العامة المدرجة المتعثرة، حيث سيتم نقلها من الشركات المدرجة المتعثرة من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية، وسيتم إدراج هذه الشركات في شاشة تداول جديدة تعرف باسم "شاشة الفئة الثانية".

وشرعت الأسواق المالية بالدولة شرعت في اتخاذ الإجراءات العملية لتطبيق القرار، في إطار جهود هيئة الأوراق المالية والسلع الرامية لحماية المستثمرين وترسيخ أسس التعامل السليم والعادل وتوفير المناخ الملائم للاستثمار في الأوراق المالية بالدولة، وفي خطوة يتوقع أن تنعكس إيجاباً على ثقة المستثمرين بالأسواق المالية بالدولة.

وبمقتضى القرار، ستضم "شاشة الفئة الثانية"، الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة نسبة (50%) فأكثر من رأسمالها بناءً على آخر بيانات مالية سنوية مدققة للشركة (ستعتمد البيانات المالية السنوية المدققة للعام 2019 لغايات توزيع الإدراج للفئة الثانية بتاريخ 1 يوليو 2020)، بالإضافة إلى الشركات التي بلغت مدة تعليق إدراج أسهمها ستة أشهر فأكثر، علماً بأنه سيتم وضع هذه الشركات على قائمة المتابعة watch list لتقييم مدى التزامها بمتطلبات الإدراج والإفصاح، ويتوجب على الشركات المدرجة في هذه القائمة القيام بالإجراءات اللازمة لتصويب أوضاعها والالتزام بمتطلبات الإفصاح.

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