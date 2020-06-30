بنك دبي الإسلامي يدرج صكوكاً بـ 300 مليون دولار في ناسداك دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت ناسداك دبي، البورصة المالية العالمية في المنطقة، عن إدراج صكوك بقيمة 300 مليون دولار أمريكي من قبل بنك دبي الإسلامي، أكبر البنوك الإسلامية في دولة الإمارات.

وقالت البورصة في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذا الإصدار يمثل إصداراً مفتوحاً لصكوك بقيمة مليار دولار أمريكي تم إدراجها في بورصة ناسداك دبي في 16 يونيو 2020.

وقد خصص بنك دبي الإسلامي عائدات هذه الصكوك لدعم عملائه ودعم مجتمع الأعمال مع بدء تعافي الاقتصاد.

يعد بنك دبي الإسلامي أحد أبرز الجهات الرائدة لإصدار الصكوك الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغ مجموع إصدارته في بوصة ناسداك دبي، البورصة المالية العالمية في المنطقة 6.3 مليار دولار بما فيها هذا الإدراج الأخير بقيمة 300 مليون دولار.

وتعتبر دبي أحد أكبر مراكز إدراج الصكوك في العالم إذ بلغت القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة حتى الآن 71.09 مليار دولار، 43% منها لجهات إصدار إماراتية، و57% لجهات إصدار عالمية.

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