البحيرة للتأمين: 230 مليون درهم الأقساط المكتتبة خلال الربع الأول 2020

المصدر: وام

أعلنت شركة البحيرة للتأمين أن قيمة الأقساط المكتتبة لديها بلغت 230 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2020 مقارنة مع 203 ملايين في الربع ذاته من العام 2019، فيما وصل صافي الأرباح المتحققة 13.9 مليون درهم مقارنة مع 13.7 مليون درهم في فترة الرصد ذاتها.

وأوضحت الشركة في بيان نشر على الموقع الالكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية أن اجمالي حقوق المساهمين وصل في نهاية الربع الأول من العام الجاري 669 مليون درهم مقابل 654 مليون درهم في الربع ذاته من العام السابق.

أما على مستوى موجودات الشركة فقد بلغت 2.74 مليار درهم تقريبا مع نهاية شهر مارس من العام الجاري مقارنة مع 2 مليار درهم في مارس من العام السابق.

وأكدت الشركة حرصها على تطوير قدراتها التنافسية وتعزيز الضوابط الخاصة بإدارة المخاطر بما يتوافق مع مبادئ وممارسات الحكومة في الشركات المساهمة العامة، مشيرة الى أنها تعمل باستمرار على حماية حقوق المساهمين والعملاء حيث تقوم باتباع سياسة انتقائية في اعمالها التأمينية والاستثمارية كما تحرص على تطوير منتجات جديدة تواكب تطلعات عملائها المتزايدة على كافة المستويات.

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