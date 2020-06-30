4 أسهم تحقق أعلى مستويات منذ أشهر

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

سجلت 4 أسهم مدرجة في أسواق المال المحلية مستويات سعرية هي الأعلى منذ عدة أشهر في ختام جلسة أمس، وسط تداولات نشطة على سهم «الخليج للملاحة» رغم عدم وجود أحداث جوهرية.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، ارتفع سهم «الخليج للملاحة» 14.32% ليغلق عند 0.49 درهم وهو أعلى مستوى سعري منذ يناير الماضي. ونما سهم «الخليج للمشاريع الطبيعية» 14.37% ليقفل عند 1.99 درهم محققاً أعلى مستوياته منذ مارس 2018، بعد التداول على 13.5 ألف سهم بقيمة 24.39 ألف درهم من خلال صفقتين، كما صعد سهم «واحة الزاوية» 0.7% إلى 2.88 درهم وهو أعلى مستوى منذ الإدراج بعد تداول 110 أسهم. وصعد سهم «غلفا» للمياه 14.9% متصدراً قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً في دبي ليغلق عند 17.35 درهماً وهو أعلى مستوى سعري منذ الإدراج.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز