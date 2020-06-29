4 أسهم تحقق مستويات سعرية الأعلى منذ أشهر أو الإدراج

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

سجلت 4 أسهم مدرجة في أسواق المال المحلية مستويات سعرية هي الأعلى منذ عدة أشهر أو منذ الإدراج في ختام جلسة اليوم، وسط تداولات نشطة على سهم "الخليج للملاحة" رغم عدم وجود أحداث جوهرية.

ووفق رصد "البيان الاقتصادي"، ارتفع سهم "الخليج للملاحة" بنسبة 14.32% ليغلق عند 0.49 درهم وهو أعلي مستوي سعري منذ يناير الماضي، وسط تداولات نشطة بقيمة 25.7 مليون درهم بعد التداول على 57.27 مليون سهم من خلال 250 صفقة متصدراً المرتبة الثانية في قائمة الأنشط بالقيم.

ونما سهم "الخليج للمشاريع الطبيعة بنسبة 14.37% ليقفل عند 1.99 درهم محققاً أعلى مستوياته منذ مارس 2018، بعد التداول على 13.5 ألف سهم بقيمة 24.39 ألف درهم من خلال صفقتين، كما صعد سهم "واحة الزاوية" بنحو 0.7% إلى 2.88 درهم وهو أعلي مستوي منذ الإدراج بعد تداول 110 سهم بقيمة 316.05 ألف درهم من خلال 7 صفقات.

وصعد سهم "غلفا" للمياه بنحو 14.9% متصدراً قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً في دبي ليغلق عند 17.35 درهم وهو أعلي مستوي سعري منذ الإدراج بعد التداول على 32.7 ألف سهم بقيمة 567.6 ألف درهم من خلال صفقتين، وذلك بالتزامن مع بدء الاكتتاب على أسهم زيادة رأسمال الشركة من الأحد الماضي وحتى 9 يوليو القادم، من 30 مليون درهم إلى 40 مليون درهم عن طريق طرح 10 ملايين سهم بالقيمة الاسمية البالغة 1 درهم للسهم.

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