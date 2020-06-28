"الاتحاد للطيران": لم نصدر أي سندات عبر "إي.إيه. بارتنر"

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

قال متحدث باسم "الاتحاد للطيران" في تصريحات صحافية اليوم الأحد، أن الشركة لم تصدر أي سندات عبر شركة "إي.إيه بارتنر"، ولكنها واحدة من العديد من المقترضين منها.

جاء ذلك رداً على ما نشرته وكالة "رويترز" أخيراً بأن محكمة في نيويورك أرسلت مذكرات استدعاء للاتحاد للطيران ووكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية طلبا لوثيقة تشكل محورا لنزاع بشأن ديون بقيمة 1.2 مليار دولار صادرة عن الناقلة التابعة لأبوظبي وشركات طيران تملكها بشكل جزئي.

ويطلب مستثمرون، من بينهم بلو باي لإدارة الأصول المتخصصة في أدوات الدخل الثابت، النفاذ إلى "اتفاق تحمل دين" وقعته الاتحاد والناقلة الإيطالية أليطاليا في 2016، قبل أن تشهر أليطاليا إفلاسها.

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