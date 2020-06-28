1.7 مليار درهم مكاسب الأسهم الإماراتية مع بداية تعاملات الأسبوع.

المصدر: وام

مالت حركة التعاملات في أسواق المال الإماراتية إلى الإيجابية في اليوم الأول من تعاملاتها الأسبوعية وذلك رغم التباين الذي سيطر على إغلاقات المؤشرات العامة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، وربحت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة نحو 1.7 مليار درهم في ختام الجلسة.

وجاء الدعم الأكبر للأسواق من بعض أسهم البنوك بالإضافة إلى شريحة من أسهم الشركات المدرجة ضمن قطاع الخدمات في حين سيطر الهدوء على تعاملات بعض الأسهم الثقيلة مع بداية الأسبوع التي عادة ما تكون مخصصة لمرحلة جس النبض لمعرفة توجهات الأسهم قبل اتخاذ القرار بشأنها سواء لجهة البيع أو الشراء.

وفيما أغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع بنسبة 0.44% عند مستوى 4304 نقاط فقد اكتفى المؤشر العام لسوق دبي المالي بالإغلاق بالقرب تقريبا من مستواه في جلسة يوم الخميس الماضي وهو 2085 نقطة.

وتفصيلا على مستوى حركة الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد ارتفع سهم بنك أبوظبي الأول إلى 11.20 درهم، كما ارتفع سهم شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع إلى 3.03 درهم، أما في سوق دبي المالي فقد ارتفع سهم طيران العربية إلى 1.24 درهم وسهم بنك دبي الإسلامي إلى 3.89 درهم وسهم الاتصالات المتكاملة إلى 5.06 درهم وسهم السوق 83 فلسا.

وفيما يتعلق بالسيولة التداولات فقد بلغت قيمة الصفقات المبرمة في السوقين نحو 210 ملايين درهم .. فيما وصل عدد الأسهم المتداولة إلى 217 مليون سهم نفذت من خلال 2866 صفقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز