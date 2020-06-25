1.7 مليار درهم الخسائر المتراكمة لـ "الخليجية للاستثمارات"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة الخليجية للاستثمارات العامة، اليوم الخميس، أن مقدار الخسائر المتراكمة لديها يبلغ 1.746 مليار درهم، تشكل 97% من رأسمالها البالغ 1.8 مليار درهم.

وأشارت في بيان لسوق دبي المالي، إلى أن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر المتراكمة، هي انخفاض في قيمة الموجودات وذلك بسبب تحديات السوق في دولة الإمارات، بالإضافة للفوائد البنكية على القروض والتي تقدر بنحو 40 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الحالي.

وفيما يتعلق بالإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة الخسائر المتراكمة، قالت الشركة إن مجلس الإدارة يناقش تسوية بعض المديونية البنكية مقابل ضمانات بنكية.

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